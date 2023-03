Liga Champions, Daftar 8 Lolos Perempat Final dan Jadwal Main hingga Final

SURYA.co.id I Berikut hasil pertandingan Leg Kedua Babak 16 Besar Liga Champions 2022/2023 dan daftar delapan tim yang lolos ke babak perempat final.

Italia paling berjaya di Liga Champions 2022/2023 ini dengan mengirim wakil paling banyak, yaitu tiga tim yang terdiri Napoli, AC Milan, dan Inter Milan. Satu-satunya tim Italia yang kandas lebih adalah adalah Juventus.

Disusul Inggris dengan meloloskan dua tim, Chelsea dan ManCity.

Tiga slot lain di babak perempat funal diisi Jerman (Bayern Munchen), Spanyol (Real Madrid), dan Portugal Benfica.

AC Milan lolos perempat final Liga Champions 2022-2023 setelah menyingkirka Totenham Hotspurs (Twitter AC Milan)



Berikut skor hasil pertandingan babak 16 besar:

BENFICA vs Club Brugge (2-0, 5-1/agregat 7-1) -

CHELSEA vs Borussia Dortmund (0-1, 2-0/agregat 2-1)

BAYERN MUNCHEN vs PSG (1-0, 2-0/agregat 3-0)

Tottenham Hotspur vs AC MILAN (0-1, 0-0/agregat 0-1)

MANCHESTER CITY vs RB Leipzig (1-1, 7-0/agregat 8-1)

FC Porto vs INTER MILAN (0-1, 0-0/agregat 0-1)

REAL MADRID vs Liverpool (5-2, 1-0/agregat 6-2)

NAPOLI vs Eintracht Frankfurt (2-0, 3-0/agregat 5-0)



Jadwal Babak Perempat Final

Selanjutnya jadwal pertandingan babak perempat final menunggu hasil drawing yang akan digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss, umat (17/3/2023) pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 18.00 WIB.

Berbeda dari drawing babak 16 besar, dalam babak perempat final ini tim dari negara yang sama bisa saling bentrok.

Di samping itu tidak ada unggulan dan non-unggulan pada drawing kali ini.

Dengan begitu tarung sesama tim Italia dan tim Inggris sangat mungkin terjadi. Termasuk kemungkinan Derbi Milan.

Duel antara sesama tim kota Milan tersebut sudah pernah terjadi di Liga Champions dan tergolong langka.

Terakhir kali terjadi 19 tahun lalu dan di fase perempat final.