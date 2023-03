Jadwal Liga Inggris dan Perempat Final Piala FA, Sabtu - Minggu, Siaran SCTV - Vidio

SURYA.co.id I Berikutt jadwal Liga Primer Inggris 2022/2023 matchday ke 28 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (18-19/3/23).

Bersamaan itu juga berlangsung perandingan perempat final Piala FA Cup.

Ada tiga tim yang masih mengikuti Piala FA, sehingga jadwal mereka di Liga Primer Inggris pekan ini harus digeser.

Jadwal yang tertunda itu terdiri Brighton & Hove Albion vs Manchester United, keduanya mengikuti Piala FA.

Lalu Manchester City vs West Ham United, lantaran Mancity di Piala FA.

Satu lagi, yang mengikuti Piala FA adalah Fullham, sehingga jadwal Liga Inggris Liverpool vs Fulham ditunda.

Para Pemain Man United merayakan gol ke gawang Tottenham Hotspurs di Liga Inggris, (AFP)

Di mana menontin siaran langsung?

Semua pertandingan Liga Inggris dan Piala FA bisa disaksikan dalam siaran Live Streaming Vidio.com.

SCTV - akan menayangkan dua pertandingan Liga Inggris. Namun belum ada konfirmasi pertandingan mana yang dipilihnya. Kemungkinan besar salah satunya adalah Chelsea vs Everton, Minggu (19/3/23) pukul 00.30 WIB.

Berikut Jadwal Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-28

SABTU 18 MARET

03:00 - Nottingham Forest vs Newcastle United

22:00 - Aston Villa vs AFC Bournemouth

22:00 - Brentford vs Leicester City

22:00 - Southampton vs Tottenham Hotspur

22:00 - Wolverhampton Wanderers vs Leeds United

DITUNDA : Liverpool vs Fulham

MINGGU 19 MAR

00:30 - Chelsea vs Everton

21:00 - Arsenal vs Crystal Palace

DITUNDA - Brighton & Hove Albion vs Manchester United

DITUNDA - Manchester City vs West Ham United

Jadwal perempat final Piala FA Inggris (Live Vidio.com)

MINGGU 19 MARET

00:45 - Manchester City vs Burnley

19:00 - Sheffield United vs Blackburn Rovers

21:15 - Brighton & Hove Albion vs Grimsby Town

23:30 - Manchester United vs Fulham

Sumber: Livescore.com