Biodata Sung Y. Kim, Duta Besar AS untuk Indonesia yang Jadi Bintang Tamu Masterchef Indonesia 10

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Sung Y. Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang sempat jadi bintang tamu di Masterchef Indonesia 10.

Pada tayangan Masterchef Indonesia 10, Minggu (12/3/2023), Chef Juna mengatakan, Galeri akan kembali kedatangan tamu.

Namun, tamu yang akan hadir di Galeri Masterchef kali ini sangat spesial sehingga Chef Juna grogi.

"Kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Saya mau manggil aja sedikit gemetar," kata Chef Juna.

Ternyata, tamu tersebut adalah Sung Y. Kim.

Siapa Sung Y. Kim sebenarnya?

Melansir dari laman id.usembassy.gov, Dubes Kim dilahirkan di Seoul, Korea Selatan dan besar di Los Angeles.

Ia merupakan alumnus University of Pennsylvania. Studi Sung Y. Kim kemudian berlanjut ke jenjang S2 dalam bidang hukum di Loyola University.

Kim juga memiliki gelar Magister Hukum dari London School of Economics dan gelar doktor kehormatan dari Catholic University of Korea dan Holy Name University of the Philippines.

Kim memiliki dua orang anak perempuan.

Saat ini Kim merupakan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia yang dilantik sejak Oktober 2020.

Pada Mei 2021 lalu, Presiden AS Joe Biden menunjuk Sung Y. Kim merangkap jabatan sebagai Utusan Khusus AS untuk Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara).

Kim juga pernah menjadi pelaksana tugas (Plt) Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Januari-Juni 2021.

Sebelumnya, Dubes Kim menjabat sebagai Dubes AS untuk Republik Korea (Korea Selatan) pada tahun 2011 hingga 2014, Dubes AS untuk Republik Filipina (2016- 2020), dan di antara masa menduduki kedua posisi dubes tersebut, Dubes Kim juga menjabat sebagai Perwakilan Khusus untuk Kebijakan Korea Utara di Washington.

Sebelum bergabung dengan Dinas Luar Negeri, Dubes Kim bekerja sebagai seorang jaksa di Los Angeles, California.