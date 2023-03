Jadwal Liga Spanyol, Sabtu - Senin, El Clasico Jilid 4: Kans Barcelona Mengunci Juara Lebih Cepat

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol Laliga 2022/2023 matchday ke-26 yang akan berlangsung Sabtu - Senin (18 - 20 Maret 2023).

Duel El Clasico Jilid 4 musim ini akan menjadi laga paling seru di matchday ke-26.

Barcelona mendapat giliran menjadi tuan rumah di Camp Nou, Minggu (19/3/23) malam waktu setempat atau Senin (20/3/23) dini hari.

Duel El Clasico Barcelona vs Real Madrid telah berlangsung tiga kali sebelumnya di musim ini.

Pertama di Liga Spanyol Laliga putaran di kandang Real Madrid yang berakhir 3 - 1 untuk Real Madrid.

Kedua di Piala Super Spanyol yang berlangsung di Riyadh Arab Saudi, 15 Januari 2023. Hasilnya Barcelona juara dengan memenangi laga 3 - 1.

Ketiga, di leg pertama Semifinal Copa Delrey di kandang Real Madrid, 3 Maret 2023 lalu. Barcelona menang 1 - 0.

Barcelona juara Piala Super Spanyol 2023 mengalahkan Real Madrid 3 -1 di Riyadh Arab Saudi, 15 Januari 2023. (Bolasport)

El Clasico Jilid-4, Senin dini hari besok akan menjadi laga krusial bagi kedua tim.

Bagi Barcelona memenangi lagi ini, akan menjadi jalan untuk mengamankan juara lebih dini, sekaligus menuju trible winner.

Sebaliknya bagi Real Madrid, laga ini akan menjadi kesempatan untuk menghambat laju Barcelona dan menjaga mempertahankan gelar Laliga.

Barcelona saat ini memimpin klasemen. Unggul sembilan poin dari Real Madrid. Barcelona 65 poin banding 56 poin Real Madrid.

Jika Barcelona memenangi laga kandangnya Senin dini hari besok, jarak kejaran Rea Madrid akan menjadi 12 poin.

Jika itu terjadi, Barcelona berpeluang mengunci juara di jornada ke-34.



Jadwal Liga Spanyol 22/23 Matchday ke-26

SABTU 18 MARET

03:00 Real Valladolid vs Athletic Bilbao

20:00 Almeria vs Cadiz

22:15 Rayo Vallecano vs Girona

MINGGU 19 MARET

00:30 Espanyol vs Celta Vigo

03:00 Atletico Madrid vs Valencia

20:00 Real Betis vs Mallorca

22:15 Osasuna vs Villarreal

22:15 Real Sociedad vs Elche

SENIN 20 MARET

00:30 Getafe vs Sevilla

03:00 Barcelona vs Real Madrid