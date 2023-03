Temukan Teknologi Penangkal Logam Berat, Siswa SD Asal Surabaya Kalahkan 30 Negara di Kejuaraan YSIF

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Lima siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Dewi Sartika Surabaya menemukan teknologi penangkal logam berat.

Penemuan tersebut, mendapat pengakuan internasional dengan raihan medali emas pada perlombaan karya ilmiah internasional, Youth International Science Fair (YISF).

Raut muka Rahmatun Nazilah, siswi MI Dewi Sartika tak bisa menyembunyikan rasa lelahnya. Ia baru saja tiba dari Denpasar Bali, dalam kejuaraan YISF yang berlangsung 8-12 Maret tersebut.

YISF tahun ini diikuti 30 negara. Di antaranya berasal dari Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, India, Singapore, Malaysia, Korea Selatan, Italia, China hingga beberapa negara lain.

Sekalipun demikian, Nazilah bersama empat anggota tim lainnya, Alaudin Al Athor, Salsabila Ivana, Muhammad Rifki, dan Nadia Selomitha tampak bersemangat saat bertemu awak media di Surabaya, Selasa (14/3/2023).

Di leher mereka tersemat sebuah medali emas, tanda mereka meraih sukses di kejuaraan.

Membawa judul riset Effect of E2C4P Effervescent Water Hyacinth (Eichhornia Crassipes) Against Wastewater Pollutant in Surabaya, mereka mengikuti kejuaraan dalam kategori Environmental Technology.

"Kami berangkat dari kegelisahan, soal banyaknya kandungan logam berat di sumber air di tempat kami," Rahmatun menyampaikan di hadapan media.

Siswi sekolah yang beralamat di Tambak Wedi Baru ini, lantas mencari solusi. Dari sana, mereka menemukan eceng gondok yang ternyata bisa mengurangi kadar logam berat.

Namun, tanaman eceng gondok dalam jumlah besar juga berdampak buruk, karena bisa menutup permukaan air yang menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air hingga pendangkalan.

Akhirnya, mereka mencari ide untuk mengemas eceng gondok menjadi bentuk lain yang lebih praktis.

Awalnya, mereka mengemas eceng gondok kering seperti teh celup. Namun, penerapannya dinilai kurang efektif, sebab membutuhkan energi besar untuk bisa menyelupkan dalam air.

"Akhirnya, kami mengolah eceng gondok ini menjadi effervescent (tablet larut air)," ungkap Rahmatun saat bersama Guru Pendamping Kholifah Wahidatun tersebut.

Idenya, dengan menggunakan effervescent, kandungan logam berat dalam air akan diikat.