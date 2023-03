Di Tahun 2023 Ini, Alokasi Pupuk Subsidi di Kabupaten Ponorogo Bertambah, Segini Jumlahnya

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Alokasi pupuk subsidi untuk petani di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 ini bertambah.

“Pupuk subsidi naik dibanding alokasi awal tahun 2022 lalu,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) Ponorogo, Masun, Senin (13/3/2023).

Dia menjelaskan, bahwa tahun 2022, pupuk subisidi jenis urea adalah 27.436 ton. Untuk tahun 2023 pupuk subsidi jenis urea naik menjadi 29.943 ton.

Sedangkan pupuk subsidi jenis NPK tahun 2022 ada 13.880 ton. Tahun ini, pupuk subsidi jenis NPK naik menjadi 14.840 ton.

“Tetapi jenisnya memang berkurang untuk pupuk subsidi. Dulu ada sampai 5 jenis pupuk. Tahun ini hanya 2 pupuk. Pupuk jenis urea dan NPK,” jelas Masun.

Tahun lalu, lanjutnya, kebagian 3 pupuk subsidi.

“Tahun lalu kebagian pupuk urea, NPK dan organik, pertengahan tahun Agustus 2022, hanya urea dan NPK,” ungkapnya.

Menurut Masun, jatah tersebut ditentukan berdasarkan data lahan dalam Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian) di masing-masing desa dan kecamatan. Di Ponorogo ada 1900 kelompok.

Mekanisme ini, sambung dia, ditentukan oleh pemerintah pusat yang merubah sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dari sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ke e-alokasi.

“Petani di RDKK mendapatkan atau menebus pupuk di RDKK. Tahun ini, mengikuti Peraturan Menteri nomor 10 2022, by name, by adress, NIK dan seterusnya. Disampaikan ke kementerian, lalu kementerian akan membuat alokasi,” urainya.

Masun menambahkan, jika nanti dalam perjalanannya ada kekurangan alokasi pupuk bersubsidi, Dipertahankan Ponorogo akan mengajukan lagi ke Kementerian Pertanian.

"Tahun lalu ada pengajuan penambahan pada bulan Juni, nah sebulan kemudian turun alokasi tambahan 12 ribu ton," pungkasnya.