10 Surat Al Qur'an dan Manfaatnya Termasuk Yasin, Bisa Diamalkan untuk Amalan Doa

Berikut 10 Surat di dalam Kitab Suci Al Qur'an termasuk Surat Yasin yang memiliki keutamaan istimewa apabila dibaca untuk doa sehari-hari.

Membaca Al Qur'an merupakan salah satu amalan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Muslim, karena penuh dengan kebaikan.

Rasulullah SAW bersabda membaca Al Qur'an satu huruf saja maka dinilai 10 kebaikan.

“Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membaca satu huruf dari Al Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan الم satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf.” (HR. Tirmidzi dan dishahihkan di dalam kitab Shahih Al Jami’, no. 6469).

Maulana Miftakhur Ridho Al Arief, pendakwah muda yang memiliki akun Instagram @maulanaalarief membagikan salah satu amalan tentang surat-surat di dalam Al Qur'an.

Dikutipnya dari Kitab Nashoihul Ibad, terdapat 10 Surat di dalam Al Qur'an yang baik untuk amalan doa.

"10 hal yang mencegah 10 hal:

1. Surat Al Fatihah mencegah murkaNYA Allah

2. Surat Yasin mencegah kehausan kelak pada Hari Kiamat

3. Surat Ad Dhukhan mencegah ketakutan pada hari Kiamat

4. Surat Al Waqiah mencekah kefakiran

5. Surat Al Mulk mencegah azab kubur

6. Surat Al Kautsar mencegah permusuhan

7. Surat Al Kafirun mencegah dari kekufuran ketika dicabutnya ruh.

8. Surat Al Ikhlas mencegak kemunafikan

9. Surat Al Falaq mencegah iri hari/hasad nya seseorang

10. Surat An Nas mencegah dari penyakit hati was was," ungkapnya, dikutip Surya Online Senin (13/3/2023).

Gus Maulana Arief juga menekankan agar umat Muslim banyak membaca Al Qur'an di Bulan Sya'ban, sebab Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami apa yang sudah ditanam di Bulan Rajab, karena akan segera datang Bulan Ramadhan, yakni bulan memanen.