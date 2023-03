PREDIKSI Skor Persebaya vs Persib Bandung: Ambisi Marc Klok Perlu Diwaspadai, Bajul Ijo Berbenah

SURYA.CO.ID - Berikut prediksi skor Persebaya vs Persib Bandung yang akan berlaga di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Senin (13/3/2023).

Jelang laga Persebaya vs Persib Bandung, agaknya skuad Bajul Ijo harus lebih mewaspadai Marc Klok yang saat ini sedang memiliki ambisi sangat besar.

Seperti diketahui, Persib Bandung sedang mengalami nasib kurang baik pada dua laga terakhir ini. Mereka harus menyerahkan tiga poin untuk Persik Kediri dan Barito Putera.

Kondisi serupa pun dialami Persebaya Surabaya. Bedanya, Bajul Ijo sudah puasa kemenangan sejak empat laga terakhir.

Melansir Tribun Jabar, saat ini Marc Klok sedang berambisi untuk memenangkan tujuh laga sisa Persib Bandung untuk merebut posisi yang sedang dihuni oleh PSM Makassar. Termasuk salah satunya, dengan mengalahkan Persebaya Surabaya.

Hal tersebut disampaikannya melalui sebuah unggahan Instagram pada Jumat (10/3/2023).

"We'll fight till the end, together (kita akan bertarung sampai akhir, bersama-sama)," tulis Marc Klok dalam keterangan unggahannya dikutip pada Jumat.

Rasa ingin memperjuangkan sisa-sisa laga ini pun tak hanya dimiliki oleh Marc Klok, tetapi para bobotoh seperti yang bisa terlihat di kolom komentar.

Para bobotoh meminta Marc Klok untuk tidak memikirkan peluang juara di sisa-sisa pertandingan yang ada.

Mereka hanya ingin para Pangeran Biru untuk memperbaiki cara bermain dan fokus dalam menatap musim yang akan datang.

Sebab para bobotoh pun sudah pasrah jika Persib Bandung kembali puasa gelar musim ini.

Tak lupa para bobotoh juga memberikan semangat pada Marc Klok agar bisa kembali bangkit di pertandingan berikutnya.

"Udah jangan di pikirin klok, tatap aja laga berikutnya dan menangkan tapi kalah juga ga apa2 toh udah ga kan bisa juara,, Bobotoh mah setia meski selalu puasa juga," ujar salah seorang bobotoh.

Alta Ballah: Bakal Ada Evaluasi