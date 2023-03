Kini, 22 Huntara Warga Terdampak Longsor Talun Ponorogo Sudah Siap Ditempati

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Wajah 22 kepala keluarga (KK) terdampak longsor di Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, sumringah, Sabtu (11/3/2023).

Bagaimana tidak, kini mereka sudah tidak tinggal di pengungsian.

Ini seiring dengan diresmikan 22 hunian sementara (huntara) di Dusun Sidomukti, Desa Talun, Kabupaten Ponorogo.

Peresmian ini dilakukan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Balai Desa Talun, Sabtu sore.

Selain meresmikan huntara, orang nomor satu di Jawa Timur itu membagikan kompor gas dan kipas angin. Warga juga mendapatkan 3 ekor kambing untuk diternakan.

Beasiswa bagi anak warga yang masih sekolah turut diberikan. Rinciannya untuk SMA Rp 1 juta per orang, SMP Rp 750 ribu per orang dan SD Rp 500 ribu per orang. Termasuk pemberian bantuan untuk pelaku UMKM di Desa Talun dan zakat.

“Semoga bantuan ini membantu. Sehat raga, sehat batinnya dan sehat ekonominya,” ujar Gubernur Khofifah dalam acara peresmian huntara.

Ketua Baznas Jatim, KH Muhammad Roziqi menjelaskan, bahwa huntara tersebut merupakan zakat dari warga Jatim dan Ponorogo.

Ada 22 rumah yang dibangun oleh Baznas, baik dari Provinsi Jatim maupun Ponorogo.

“Ini sudah selesai diresmikan Gubernur Khofifah. Harapannya kami berikan masing-masing 3 ekor kambing. Juga ada beasiswa serta bantuan lainnya,” urainya.

Sementara pantauan di lokasi, huntara berukuran 5 kali 7 meter tersebut sudah tuntas. Para warga terdampak tanah longsor sudah mulai menempati. Huntara tersebut sudah dilengkap listrik dan WiFi.

“Saya senang tinggal di sini, karena daerah asal saya terdampak longsor. Sebelumnya sudah tanah gerak kemudian longsor. Alhamdulillah,” terang salah satu warga, Husnul Khotimah.

Di sisi lain, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menyebut, bahwa total rumah yang dibangun ada sebanyak 22 rumah, ini sesuai dengan jumlah KK yang rumahnya terdampak tanah longsor pada Minggu (23/10/2022) lalu.

“Huntara ini dibangun di Dusun Sidomukti, lokasi ini dipilih karena aman dari ancaman tanah longsor. Juga layak untuk menjadi tempat tinggal sementara,” terang Kang Giri, sapaan akrab Sugiri Sancoko.

Sederet fasilitas juga telah tersedia, meliputi listrik, air hingga akses internet gratis (WiFi).

"Saya kira ini sudah layak, lantainya pun sudah pengerasan, ini sudah layak," bebernya.

Lebih jauh, Kang Giri juga tetap akan mengupayakan masa depan para pengungsi agar mereka tidak selamanya tinggal di huntara. Dan yang terpenting, saat ini masyarakat sudah tidak dihantui dengan kekhawatiran akan bencana.

"Layak dengan cara pandang ikhlas dan nerima ini penting, ini huntara untuk mengamankan jiwa masyarakat," tandasnya