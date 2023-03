Jadwal Liga Inggris, Sabtu - Minggu, Siaran SCTV, Klasemen - Top Skor, Kans Mancity Sundul Arsenal

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris matchday ke-27, Sabtu - Minggu (11 - 12 Maret 2023).

Semua pertandingan Liga Inggris matchday ke-27 kembali digelar pada jam ideal, kecuali Crystal Palace vs Mancity

Kick off pertama pukul 19.30 WIB dan kick off untuk pertandingan terakhir dilakukan sebelum tengah malam, sehingga penonton di Indonesia tidak perlu begadang hingga pagi.

Satu-satunya pertandingan yang digelar tengah malam adalah Crystal Palace vs Mancity, Minggu (12/3/23) pukul 00.30 WIB.

Jadwal matchday ke-27 akan dibuka pertarungan Liverpool di kandang AFC Bournemouth, Sabtu (11/3/2023) pukul 19.30 WIB.

Setelah itu digelar empat pertandingan serentak pukul 22.00 WIB, yang terdiri:

Everton vs Brentford

Leeds United vs Brighton & Hove Albion

Leicester City vs Chelsea

Tottenham Hotspur vs Nottingham

Di hari Minggu (12/3/23), duel seru tersaji dengan tim - tim puncak klasemen, Arsenal, Mancity, dan Man United, dan Tottenham Hotspur.

Para pemain Arsenal merayakan gol ke gawang Liverpool di laga Liga Inggris (AFP)

Pimpinan klasemen Arsenal akan menjalani laga derbi London di kandang Fullham.

Ini akan menjadi laga penuh tantangan. Fullham yang baru promosi musim ini, tampil cemerlang.

Nangkring di urutan ke-7 klasemen dan kerap memenangan laga kandang. Sepanjang musim ini, hanya tiga kali kalah di kandang.

Lima laga terakhir di kandang tidak terkalahkan. Potensi Fullham menjadi batu sandungan Arsenal sangat terbuka.



Mancity

Mancity sedang mengejar ketertinggalan lima poin dari Arsenal yang memimpin dengan 63 poin.

Di matchday ke-27, Mancity punya kans untuk merapatkan jarak kejaran.

Crystal Palace yang dihadapi Mancity bukanlah tim tangguh, sekalipun bermain kandang.

Kondisi ini berbeda dengan Arsenal yang akan menghadapi Derby London di kanang Fullham.

Fullham yang baru promosi musim ini tampil moncer, utamanya dalam laga kandang.

Fullah menempati posisi ke-7 klasemen.