Jawa Timur Tercepat Salurkan Dana Desa, Sudah Tersalur Rp 2,1 Trilliun

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi penyalur dana desa tercepat di Indonesia berdasar data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT).

Di tahun 2023, alokasi dana desa untuk provinsi Jatim mencapai Rp 7,9 Triliun yang harus disalurkan untuk 7724 desa.

Per hari ini, yang sudah tersalurkan 5814 desa dengan total penyaluran Tp 2,134 triliun.

Cepatnya penyaluran dana desa ini terbukti membuat angka kemiskinan di desa per Maret 2023 ini menurun dibanding sebelum pandemi di 2019 lalu.

Data BPS mencatat angka kemiskinan Jawa Timur per September 2022 mencapai 4.236.510 penduduk miskin.

“Namun yang menarik itu, data tersebut tidak berlaku kemiskinan di desa. Angka kemiskinan desa kita lebih baik daripada sebelum Pandemi. Artinya, effort kita menurunkan kemiskinan desa sudah luar biasa,” ungkap Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Berdasar data yang ada, angka kemiskinan desa per September 2022 di angka 13,90 persen turun dibanding pada saat sebelum pandemi di 2019 dengan presentasi 14,16 persen.

Pengentasan kemiskinan desa ini jauh lebih baik dibanding angka kemiskinan di perkotaan.

Sebab, data BPS menunjukkan angka kemiskinan kota meningkat dari 6,77 persen per September 2019 menjadi 7,78 persen pe September 2022.

“Kalau kemiskinan kota naik tapi kemiskinan desa turun. Artinya, kita harus optimis desa bisa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Jatim,” katanya.

Kendati ada penurunan angka kemiskinan desa, namun ia meminta pemerintah daerah agar tetap serius menyikapi angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Dengan cara melakukan koordinasi dengan kepala desa penyelarasan data by name by address dan menjalankan program pengentasan tepat sasaran.

“Kita harus mawas diri bahwa kita belum seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi kemiskinan jatim 10,20 persen sekarang masih di angka 10,49 persen,” tuturnya.

Adapun beberapa daerah dengan angka penduduk miskin tertinggi ada di Malang dengan total 252.880 penduduk, Jember dengan 232.739 penduduk, Sampang dengan 217.970 penduduk, Sumenep dengan 206.200 penduduk, dan kelima ada Kabupaten Probolinggo dengan 203.230 penduduk.