Musim Mantu dan Jelang Ramadan, Harga Sejumlah Komoditas di Ponorogo Meningkat

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan.

“Semua naik, sudah dari hari Jumat kemarin naiknya. Ini kan bulan Ruwah (sebutan bulan Jawa) kata orang bulan baik banyak orang mantu (mengadakan pesta). Juga jelang Ramadan,” ujar salah satu pedagang di Pasar Legi Ponorogo, Suprihatin, Selasa (7/4/2023).

Dia merinci harga bumbu dapur yang naik adalah seperti cabai rawit sebelumnya di angka Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram. Sekarang Rp 80 ribu per kilogram.

Cabai merah sebelumnya Rp 18 ribu per kilogram, saat ini menjadi Rp 30 ribu per kilogram. Juga untuk harga cabai merah keriting yang sebelumnya Rp 20 ribu perkilogram, saat ini mencapai Rp 35 ribu per kilogram.

“Itu yang jenis cabai ya. Kenaikannya Rp 12 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogram,” kata Suprihatin ketika ditemui di lapaknya, di Pasar Legi Ponorogo.

Sementara untuk bawang putih sebelumnya Rp 20 ribu sampai Rp 21 ribu per kilogram. Sekarang menjadi Rp 28 ribu sampai Rp 30 ribu per kilogram.

Juga bawang merah sempat di angka Rp 45 ribu per kilogram, lalu turun Rp 25 ribu per kilogram. Sekarang bawang merah Rp 35 ribu per kilogram.

“Faktornya memang selain hajatan dan jelang Ramadan. Juga barang susah didapatkan sekarang,” beber pedagang yang telah berjualan 20 tahun tersebut.

Contohnya adalah cabai rawit, belum ada panen di Ponorogo. Cabai rawit didatangkan dari Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri (Pare).

“Kalau cabai itu sebelumnya dapat 30 kilogram sampai 40 kilogram. Sekarang cuma dapat 15 kilogram per hari,” tegasnya.

Selain itu, jelas dia, komoditas beberapa sayur mayur juga ikut naik. Seperti kol, sebelumnya Rp 6 ribu per kilogram sampai Rp 9 ribu per kilogram.

Sawi putih Rp 4 ribu per kilogram, saat ini Rp 8 ribu per kilogram. Hal yang sama juga dialami tomat, sebelumnya Rp 6 ribu per kilogram, sekarang Rp 10 ribu per kilogram.

“Nanti menurun kalau sudah masuk puasa. Ini ramai orang hajatan dan selamatan,” tegas Suprihatin.

Sementara itu pedagang lain di Pasar Legi, Nana juga mengakui harga bumbu dapur mulai naik. Di lapaknya cabai rawit sebelumnya Rp 65 ribu per kilogram, saat ini mencapai Rp 72 ribu per kilogram.

Untuk cabai merah, sebelumnya Rp 24 ribu per kilogram, saat ini Rp 26 ribu per kilogram. Cabai merah keriting Rp 28 ribu per kilogram sekarang Rp 30 ribu per kilogram.

Bawang putih sebelumnya Rp 24 ribu per kilogram, sekarang Rp 27 ribu per kilogram. Bawang merah Rp 28 ribu per kilogram, saat ini Rp 32 ribu per kilogram.

“Pasokan memang berkurang. Juga pengaruh curah hujan. Juga banyak yang busuk, itu juga berpengaruh juga,” pungkas Nana.

Di sisi lain, Henik Lia menjelaskan, sudah tidak kaget dengan kenaikan harga. Apalagi menjelang Ramadan. Dia pun mengakali dengan memberi separuh.

“Biasanya hanya beli satu kilogram. Kalau harga naik ya setengah kilogram. Sekarang juga gitu saya beli sedikit saja,” pungkas warga Perum Kertosari ini.