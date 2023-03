DKPP Kota Kediri Pantau Harga Sembako Jelang Ramadhan, Satgas Pangan Diminta Jaga Pasokan Beras

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri menggelar kegiatan pemantauan harga sembako di Pasar Setono Betek, Senin (6/3/2023). Selain mendatangi pasar, DKPP juga memonitor pasokan dan stok beras di gudang Perum Bulog, gudang swasta, penggilingan, serta pasar.

Moh Ridwan, Kepala DKPP Kota Kediri mengemukakan, pemantauan harga sembako merupakan tindak lanjut surat dari Gubernur Jatim kepada kepala daerah beserta camat dan lurah se-Jawa Timur agar menggerakkan penggilingan padi guna memasok beras ke pasar.

“Pada awal tahun hingga Februari 2023 sempat terjadi kenaikan harga beras. Kemudian sudah ditindaklanjuti dengan operasi pasar, ditambah lagi ada Surat Edaran Gubernur untuk memantau beras,” kata Ridwan.

Terkait kegiatan pemantauan sembako, DKPP Kota Kediri sebelumnya telah rutin mengadakan pemantauan harga komoditas pangan di pasar bersama Satgas Ketahanan Pangan. Hasilnya, sampai 3 Maret 2023 terjadi trend penurunan harga beras jenis kualitas medium, serta diikuti penurunan harga beras premium sebesar Rp 1.000.

Sementara hasil rekapitulasi pemantauan harga pangan harian tingkat konsumen Maret 2023, beras Rp 10.000 per KG, gula Rp 13.250 per KG, minyak goreng kemasan Rp 14.500 per liter; minyak goreng curah Rp 15.500 per KG, daging sapi Rp 110.000 per KG.

Kemudian daging ayam ras Rp 30.000 per KG, telur ayam ras Rp 24.917 per KG, bawang merah Rp 28.500 per KG, bawang putih Rp 25.834 per KG, cabai merah besar Rp 24.334 per KG, cabai merah keriting Rp 25.167 per kG, cabai rawit merah Rp 58.834 per KG, kedelai impor Rp 14.917 per KG, jagung pipilan kering Rp 7.750 per KG, tepung terigu curah Rp 11.584 per KG, kentang Rp 15.334 per KG, dan tomat Rp 7.667 per KG.

Pemantauan melibatkan dua petugas dari DKPP Kota Kediri dan dibantu 6 mahasiswa magang dari Universitas Brawijaya Malang. Hasil pemantauan telah direkomendasikan tindak lanjut kepada Ketua Satgas Pangan untuk tetap melaksanakan intervensi, seperti melalui operasi pasar dan menjaga ketersediaan pasokan beras medium terutama menjelang Ramadhan.

Diharapkan harga dan pasokan komoditas pangan di Kota Kediri selalu aman dan terkendali agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. *****