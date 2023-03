Hoobastank Manjakan Telinga Penggemar Surabaya di Konser Summerhype Festival 2023

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Grub musik asal Amerika Serikat, Hoobastank, tampil konser di Kota Surabaya.

Grup yang digawangi Douglas Robb sebagai vokalis ini menggebrak panggung gelaran Summerhype Festival 2023 yang diadakan di Jatim Expo, Jumat (3/3/2023) malam.

Dengan lagu andalannya “The Reason” dirilis pada 2003 silam, grub band beraliran soft rock ini membawakan sembilan lagu andalannya.

Selain lagu hits The Reason, lagu bertajuk Crawling in The Dark, Running Away dan Inside of You juga memanjakan telinga para fans di Surabaya.

Penampilan grub musik yang dikenal luas di industri musik global ini turut menyedot antusias penonton.

Terlihat, penonton memadati area sekitar panggung untuk bernyanyi, mengambil foto maupun video sepanjang penampilan grub band tersebut.

Sementara itu, Direktur Marketing dan Sponsorship Summerhype Festival 2023 Anita Buchari mengatakan konser Hoobastank dan sederet grub musik Tanah Air ditujukan untuk menghibur penonton Jawa Timur khususnya Surabaya.

“Kami ingin hadirkan hiburan untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya apalagi Surabaya kota besar. Selain itu juga meningkatkan industri kreatif dan perekonomian yang baru saja bangkit setelah pandemi,” katanya.

Anita mengatakan, dipilihnya Hoobastank sebagai line up konser dinilainya sesuai dengan minat sebagian masyarakat Surabaya yang juga menyukai genre musik yang sama.

“Hoobastank ini genrenya adalah soft rock, setelah dilakukan survey banyak penyuka soft rock jadi kami pilih Hoobastank dan band lainnya Kotak, Ungu, /rif, Boomerang,” ucapnya.

Antusias masyarakat Surabaya untuk melihat konser Hoobastank diakui Anita sangat tinggi.

Ke depan, pihaknya akan menggelar beberapa gelaran lagi dan salah satu yang menjadi rencana adalah konser K-Pop.

Terlebih ada penampilan spontan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dengan berduet bareng Pasha Ungu.

“Itu tadi secara spontan, Pak Wagub diajak Ungu dan juga penyuka lagu-lagunya Ungu,” tutupnya.

