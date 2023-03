Jadwal Liga Spanyol, Sabtu - Selasa, Real Betis vs Madrid, Langkah Berat Kejar Barcelona

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol matchday ke-24 yang akan berlangsung Sabtu - Selasa (4 - 7 Maret 2023).

Jadwal Liga Spanyol matchday ke-24 akan dibuka duel Real Sociedad vs Cadiz, Jumat (3/3/23) atau Sabtu (4/3/23) dini hari ini, pukul 03.00 WIB.

Di lanjutkan empat pertandingan di hari Sabtu malam - dini hari Munggu. Mulai pukul 20:00 WIB, Getafe vs Girona, pukul 22:15 - Almeria vs Villarreal, pukul 00.30 WIB Mallorca vs Elche

dan pukul 03.00 WIB - Atletico Madrid vs Sevilla.

Sorotan paling banyak pekan ini akan tertuju pada laga Barcelona vs Valencia, Minggu (5/2/23) pukul 22.00 WIb dan Real Betis vs Real Madrid, Senin (6/3/23) pukul 03:00 WIB.

Semua pertandingan Liga Spanyol bisa disaksikan dalam siaran langsung beIN Sport dan live streaming vidio.com.

Barcelona dan Real Madrid sedang bersaing di puncak klasemen. Barcelona memimpin dengan keunggulan tujuh poin.

Jadwal Liga Spanyol 22/23 matachday ke-24, Barcelona vs Valencia, Minggu (5//3/23). (@mterstegen1)

Barcelona akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Valencia di Stadion Spotify Camp Nou pada Minggu (5/3/2023) waktu setempat atau pukul 22.15 WIB.

Pada pertemuan pertama, Barcelona berhasil menang dengan skor tipis 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla pada 29 Oktober 2022 lalu.

Kali ini, misi berbeda diemban oleh Barcelona dan Valencia. Barcelona perlu kemenangan demi menjaga keunggulan mereka atas Real Madrid di klasemen sementara Liga Spanyol 2022-2023.

Sementara itu, Valencia mengeman misi penting untuk keluar dari zona degradasi. Los Che saat ini berada di posisi ke-18 dengan torehan 23 poin dari 23 pertandingan.

Sejauh ini, Valencia baru mengumpulkan enam kemenangan dan lima hasil imbang sepanjang musim 2022-2023.

Lima jam kemudian, Real Madrid juga akan bertanding melawan Real Betis di Estadio Benito Villamarin pada Minggu (5/3/2023) waktu setempat atau Senin pukul 03.00 WIB.

Jadwal Liga Spanyol 22/23 matachdy ke-24, Real Madrid akan bertandang ke markas Real Betis, Senin (6/3/23) dini hari. (AFP)

Pertandingan kali ini akan menjadi tantangan berat bagi Real Madrid mengingat Real Betis juga berada di papan atas.

Saat ini Real Betis bertengger di posisi kelima klasemen sementara dengan 40 poin dari 23 pertandingan.

Klub asuhan Manuel Pellegrini tersebut berkesempatan untuk masuk ke empat besar apabila bisa menaklukkan Real Madrid.