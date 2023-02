Waspada Oli Palsu, Ini Tips Membeli Oli Mesin Asli TMO Tanpa Resiko Kena Tipu

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Beredarnya oli palsu tentu bikin khawatir pengguna Toyota pelanggan Auto2000 yakni AutoFamily.

Secara fisik, kemasan oli palsu semakin menyerupai oli orisinal sehingga jika tidak hati-hati, AutoFamily dapat salah membeli oli palsu.

Penggunaan oli palsu pada kendaraan pun akan sangat merugikan.

"Karena oli tersebut tak sesuai dengan spesifikasi rekomendasi pabrikan, akibatnya mulai dari performa mesin turun, konsumsi bensin boros, bahkan hingga mesin jebol yang berujung turun mesin," ujar Aftersales Business Division Head Auto2000, Nur Imansyah Tara. Senin (27/2/23).

Berikut tips ala Auto2000 terkait cara memastikan oli mesin Toyota-Astra Motor (TMO) yang dibeli asli ataukah palsu.

Pertama, memperhatikan tutup botol oli TMO.

Setiap produk oli mesin TMO memiliki warna tutup botol yang berbeda.

Warna kemasan menandakan jenis mesinnya, yaitu bensin atau diesel, tipe oli, serta nilai viskositasnya.

Seperti tutup botol warna biru untuk oli sintetik mobil bensin.

Sebagai informasi, oli TMO dengan tutup botol warna biru namun ternyata oli yang dibeli menggunakan tutup botol warna hijau, bisa dipastikan itu adalah oli palsu.

Kedua, fitur QR code pada oli TMO.

Kini terdapat fitur anyar QR Code Anticounterfeit terdapat di botol oli TMO yang dipasarkan di Auto2000 Digiroom dan jaringan bengkel Auto2000.

Sistem pengaman tambahan ini dilakukan dengan cara scan QR Code di seal aluminium tutup botol TMO melalui ponsel.

Informasi yang terdapat di antaranya adalah informasi produk tersebut asli (genuine), serta informasi produk telah di-scan 1x dan produk tidak dikenali sebagai potensi pemalsuan.

