Warna Baru Aggressive Grey Pada All New R15 Connected, Bikin Pengendara Dilirik Banyak Orang

Warna baru Aggressive Grey di All New R15 Connected.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Mengawali tahun baru 2023, Yamaha memanjakan konsumen dengan peluncuran warna baru line up motor unggulan.

Dari lini sport, di awal tahun ini Yamaha telah merilis warna terbaru All New R15 Connected yang hadir guna memenuhi kebutuhan pecinta motor berslogan “Connect with The R Spirit” itu.

Manager Promosi Yamaha STSJ, William Saputra mengatakan, Yamaha All New R15 Connected warna teranyar Aggressive Grey telah tersedia dengan mengusung konsep Liberate The Rage, menggambarkan motor berperforma tinggi dengan karakter racy yang kuat untuk mendukung aktivitas di perkotaan.

Sehingga, lanjutnya, berkendara pun semakin percaya diri menggunakan Yamaha All New R15 Connected yang merepresentasikan motor R Series dengan keunggulan racy yang kental di jalanan kota.

"Tampilan Yamaha All New R15 Connected dengan warna Aggressive Grey ini tentunya mampu menarik perhatian. Alhasil yang mengendarainnya pun makin percaya diri," ujar William. Senin (27/2/23).

Ia menjelaskan, didominasi warna abu-abu pada body motor, daya tariknya bertambah dengan diberikannya aksen warna kuning.

Menariknya lagi, pada velg juga dilabur dengan warna kuning yang kian mempertegas kualitas racy motor ini.

”Pada intinya, motor sport selalu memiliki penggemarnya, sesuai dengan karakternya dan hobi mereka. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Yamaha meluncurkan warna baru All New R15 Connected yang juga dibekali berbagai fitur dan teknologi update seperti Y-Connect. Menggunakan All New R15 Connected warna teranyar ini pun akan semakin meningkatkan rasa percaya diri, sehingga layak menemani biker sebagai partner berkendara,” kata William.

Sekadar informasi, bagi Anda warga Jawa Timur yang tertarik dengan unit All New R15 Connected dengan warna baru ini, bisa menghubungi kontak person resmi Yamaha STSJ di 0822-8777-7898.

