FSAI 2023 Kembali Digelar, Kalaborasi Tingkatkan Industri Kreatif Lewat Perfilman

Konsul-Jenderal Australia di Surabaya Fiona Hoggart (kanan), Aktor Carlos Sanson Junior (tengah) dan Victoria Duckett selaku Associate Head of School, School of Communication and Creative Arts dari Universitas Deakin, Australia (kiri) di CGV Marvell City Surabaya, Kamis (25/2/2023).

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menandakan 70 tahun perayaan program beasiswa Australia di Indonesia, Konsulat Jenderal Australia di Indonesia menggelar serangkaian kegiatan nonton bareng Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) 2023 di Surabaya, Sabtu (25/2/2023)

Konsul-Jenderal Australia di Surabaya Fiona Hoggart mengatakan, acara tersebut bukan kali pertama digelar di Indonesia.

Acara serupa sudah delapan kali digelar di Indonesia dan lima kali di Surabaya.

Kali ini, kegiatan FSAI 2023 melibatkan alumni Australia dan beberapa tamu undangan.

Kalaborasi ini mendapat antusias yang baik oleh masyarakat ditandai dengan penuhnya teater bioskop untuk pemutaran film-film tersebut.

Dia berharap antusias ini bisa menjadi langkah meningkatkan ekonomi dan juga industri kreatif.

“Bapak Menteri Sandiaga Uno beberapa kali datang ke Australia dan mempromosikan pariwisata untuk datang ke Indonesia dan kalaborasi ini memang untuk meningkatkan perekonomian dan industri kreatif,” katanya ditemui di CGV Marvell City Surabaya.

Fiona mengatakan, Australia sudah dikenal secara global tentang keahlian di industri perfilman.

Ia berharap kalaborasi ini dapat terua berjalan dengan baik dan meningkatkan investasi di bidang ekonomi dan industri kreatif.

Festival tahun ini, dijelaskannya, menampilkan lima film dengan beragam genre yang diawali dengan pemutaran film pemenang penghargaan Sweet As.

Film tersebut mengisahkan perjalanan anak muda meliputi persahabatan, cinta pertama, dan menemukan jati diri.

Selain itu juga ada film-film drama Australia Penguin Bloom dan Moon Rock for Monday.

Film Paranoia yang diproduseri oleh alumni Australia Mira Lesmana dan film komedi animasi Peter Rabbit 2: The Runaway yang diproduksi bersama oleh studio animasi Australia, Animal Logic.

Dalam menggaet penyuka film d Surabaya, pihaknya juga mengajak aktor muda yang sedang naik daun di Sydney, Carlos Sanson Junior.

Carlos Sanson Junior juga bermain peran di film Sweet As. Selain itu juga ada Victoria Duckett selaku Associate Head of School, School of Communication and Creative Arts dari Universitas Deakin, Australia.

“Karena di Australia Carlos Sanson Junior sedang naik daun. Usia 26 tahun tapi sudah mengambil peran di film yang banyak orang tertarik,” katanya.

Tak hanya pemutaran film, FSAI 2023 di Surabaya ini juga menampilkan dua sesi masterclass di Universitas Kristen Petra.

Sesi masterclass bersama Carlos Sanson Junior akan diadakan di KEK Singhasari Malang, pada 27 Februari mendatang.

Acara FSAI ini merupakan rangkaian roadshow yang juga akan diadakan di Jakarta, Makassar, Mataram, Yogyakarta, Bandung dan Tangerang Selatan. (*)