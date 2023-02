Cara Vote Alfredo di Spektakuler Show 4 Indonesian Idol 2023 via RCTI+, 1 Akun Dapat 3 Kuota Gratis

SURYA.CO.ID - Berikut cara vote Alfredo Fernando di Spektakuler Show 4 Indonesian Idol 2023.

Sesuai bocoran Indonesian Idol 2023 di Instagram @indonesianidol, tema Spektakuler Show 4 malam ini adalah dangdut.

Alfredo, salah satu peserta yang akan tampil malam ini kabarnya akan membawakan lagu "Seperti Mati Lampu" dari Nassar.

Bagiamana penampilannya? Saksikan Indonesian Idol 2023 melalui siaran televisi maupun link live streaming berikut ini: LINK

Di samping itu, Anda yang tak ingin Alfredo tereliminasi pada malam ini, segera dukung Alfredo dengan membuka aplikasi RCTI+. Kemudian, scroll ke bawah dan temukan banner VOTE INDONESIAN IDOL.

Pilih Alfredo dan pilih VOTE.

Masing-masing akun memiliki 3 kuota voting. Anda juga bisa menambah jumlah vote dengan membeli kuota voting. Caranya seperti berikut ini:

Pilih Buy Quota+

Pilih pake kuota vote

Pilih metode pembayaran

Pilih beli

Masukkan nomor telepon yang terdaftar di aplikasi Motion Pay

Online voting akan ditutup beberapa menit sebelum pengumuman hasil voting di penghujung acara Spetakuler Show 4, Senin (27/2/2023).

Biodata Alfredo Fernando

Alfredo Fernando John Pongilatan, atau yang lebih dikenal sebagai Alfredo Fernando berasal dari Bekasi, Jawa Barat.

Pria 18 tahun itu, seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta.

Alfredo diketahui aktif mengcover beberapa lagu yang ia unggah di platform Soundcloud menggunakan nama panggungnya, ednan john.

Beberapa lagu hasil coverannya adalah "Hati-Hati di Jalan", "Firasat", "That's What I Like", dan masih banyak lagi.

Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id