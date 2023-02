Bupati Ipuk Kembali Geber Pemberian Uang Saku Tiap Hari untuk Pelajar Kurang Mampu

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI ─ Pemkab Banyuwangi kembali melanjutkan sejumlah program khusus bagi pelajar dari keluarga kurang mampu yang sudah berjalan selama ini.

Mulai pemberian uang saku setiap hari, bantuan uang transportasi tiap hari, tabungan pelajar hingga pemberian bantuan peralatan sekolah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, program-program tersebut terus dilaksanakan tahun ini.

”Ini bantuan khusus bagi pelajar yang kurang mampu. Biar makin semangat sekolahnya. Program yang telah dirintis sejak 2017 kami teruskan melihat manfaatnya yang besar,” kata Bupati Ipuk, Senin (27/2/2023).

Setidaknya ada tujuh program yang disasarkan bagi pelajar kurang mampu tersebut. Antara lain bantuan biaya hidup pelajar tidak mampu, Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah), bantuan uang transport siswa tidak mampu, beasiswa kuliah Banyuwangi Cerdas, bantuan alat pembelajaran serta bantuan uang saku.

Bupati Ipuk mencontohkan program uang saku, di mana pelajar SD mendapatkan Rp 10.000 per hari, SMP Rp 15.000 per hari, dan SMA Rp 20.000 per hari. Demikian pula bantuan uang transportasi, para pelajar SD mendapatkan Rp 10.000 per hari, SMP Rp 15.000 per hari, dan SMA Rp 20.000 per hari.

Bupati Ipuk berharap, program ini bisa membantu para pelajar kurang mampu untuk semakin giat bersekolah.

"Uang saku yang diberikan tiap hari digunakan untuk membeli makanan, sehingga dia belajar dengan perut terisi dan gizi cukup yang bisa menstimulasi otak dalam menerima materi pembelajaran,” papar Bupati Ipuk.

Bupati Ipuk sendiri telah menyerahkan bantuan uang saku di antaranya kepada sejumlah siswa SDN 8 Jambewangi saat menjalani program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu pada 22 Februari 2023 kemarin.

Kepada Bupati Ipuk, salah satu penerima bantuan, Kurnia Dewi Amalia, siswi kelas 6, bercerita bahwa dirinya bersama adiknya (Diva Mulia, kelas 2) setiap hari berjalan kaki sejauh 6 kilometer menuju sekolah. SDN 8 merupakan sekolah yang terdekat dari rumah mereka yang berada di perbatasan hutan di lereng Gunung Raung.

Setiap harinya, kedua kakak beradik tersebut harus berjalan tak kurang dari satu jam melewati perkebunan pinus di mana orang tuanya bekerja. Tak jarang mereka jalan ke sekolah juga ditemani anjing peliharaan penjaga rumah.

“Berangkat jam 5 sama adik. Meski jauh, kami tetap harus semangat sekolah. Di jalan ya ngobrol-ngobrol sama adik, suka bareng sama Faris, teman sekelas yang rumahnya dekat dengan saya. Kadang Ciki (anjing peliharaan) juga nemenin kami jalan ke sekolah,” cerita Dewi.

Dewi mengaku ingin menjadi dokter hewan kelak.

“Biar kalau Ciki atau kucing yang di rumah sakit, saya bisa merawat dan menyembuhkan,” tutur Dewi.