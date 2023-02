Jaga Keseimbangan Lingkungan, PLN NP Raih The Best Environmentally Concerned Company IBEA 2023

Perwakilan PLN NP saat menerima penghargaan The Best Environmentally Concerned Company pada helatan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2023.

SURYA.co.id | SURABAYA - PLN Nusantara Power (PLN NP) mendapatkan penghargaan The Best Environmentally Concerned Company pada helatan Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2023.

Penghargaan itu hasil dari terus menjaga dan menaikkan kelestarian lingkungan.

Salah satu anak perusahaan PLN NP yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan unit pembangkit, PT PJB Services, juga didapuk sebagai Best of The Best O&M Company pada gelaran yang sama.

Ruly Firmansyah, Direktur Utama PLN NP, mengatakan, IBEA yang telah bergulir setiap tahun sejak 2015 ini merupakan sebuah pameran dan konferensi untuk memberikan evaluasi industri sektor energi dan kelistrikan Indonesia yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

"Gelaran ini diikuti oleh berbagai perusahaan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia," kata Ruly, Minggu (26/2/2023).

Dia juga menegaskan, kontribusi perusahaan dalam menghadirkan energi baru terbarukan (EBT), juga menjadi salah satu penilaian dalam ajang penghargaan tersebut.

Pihaknya telah melakukan berbagai upaya dengan menggandeng berbagai instansi untuk mewujudkan green energy di Indonesia.

“Melalui pembangunan PLTS Terapung Cirata, PLTS Bawean, serta mendorong inovasi cofiring di PLTU yang ada, menebalkan komitmen kami dalam menghadirkan EBT di Indonesia”, jelas Ruly.

Tumiran yang merupakan pakar kelistrikan dari Universitas Gajah Mada sekaligus ketua dewan juri IBEA 2023 menjelaskan tema besar IBEA di tahun 2023 adalah pengembangan renewable energi.

“Penghargaan ini diberikan untuk memberikan kepercayaan diri dan menjadi ajang bertukar ilmu dalam meningkatkan kemandiriaan sektor industri energi dan kelistrikan dalam negeri," ungkap Ruly.

Dalam gelaran IBEA tahun ini, dewan juri meminta 31 perusahaan yang lolos dalam penilaian IBEA 2023 agar dapat menyampaikan visi-misi terkait bagaimana penerapan renewable energi yang dilakukan masing-masing perusahaan.

“Energi terbarukan ini suatu keharusan. Tanpa ada langkah strategis, Indonesia hanya akan menjadi importir. Pemerintah harus mendukung dan melindungi baik dalam regulasi ataupun kebijakan fiskal. Berbagai negara ekspor itu ada proteksi dari pemerintah, negara kita kadang-kadang lebih berfikir harga murah dikasih impor, dan itu membuat fiskal menjadi goyang," beber Ruly.

IBEA 2023 memberikan apresiasi tertinggi kepada perusahaan dan perorangan yang telah menunjukkan komitmennya untuk membangun negeri melalui sektor kelistrikan dan energi.

Penganugerahan ini sendiri diberikan sesuai dengan bidang dan kategori, di antaranya adalah; Kategori Power Plant Company (Non Renewable Energy), Power Plant Company (Renewable Energy), EPC Company, O & M Company, dan Electricity Supporting Company.

Selain itu masih ada juga special awarding yang akan diperebutkan oleh sejumlah perusahaan listrik, dan energi.