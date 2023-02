Final Carabao Cup Liga Inggris, MU vs Newcastle, LIVE MOLA, 7 Data Prediksi dan H2H: 6 - 2

Jadwal Final Piala Carabao Cup 2022/2023, Man United vs Newcastle United, Minggu (26/2/2023).

SURYA.co.id I Manchester United (MU) dan Newcastle akan berduel memperebutkan tropi Carabao Cup 2022/2023.

Laga final Carabao Cup 2022/2023 akan berlangsung malam ini, Minggu 26/2/2023) pukul 23.30 WIB di Stadion Wembley.

Final Carabao Cup bisa disaksikan dalam siaran langsung TV Online, MOLA TV.

Laporan Live report, detik per detik pertandingan bisa diikuti di live score.com atau livescore.google.com.



Berikut fakta jelang pertandingan Man United vs Newcastle United



1. Man United 9 laga terakhir tanpa kalah.

MU sedang terbang tinggi usai menundukkan Barceloan 2 - 1 dalam leg kedua play off babak 16 besar Liga Europa.

MU lolos ke babak 16 besar dengan kemenangan agregat 4-3.

Ini menjadi kemenangan ke-7 dalam 9 pertandingan terakhir tanpa kalah di semua ajang kompetisi.

MU terakhir kali kalah pada 22 Januari 2023 dalam pertandingan Liga Inggris di kandang Arsenal dengan skor 3 - 2.

2. Newcastle United, 9 laga terakhir 2 kali kalah

Miguel Almiron menjadi andalan Newcastle menghadapi Man United di Final Piala Carabao Up 2022/2023. (Miguel Almiron)

Sementara Newcastle United, dari 10 laga terakhirnya di semua ajang kompetisi mencatat 4 kemenangan, 4 kali draw, dan dua kali kalah.

Kemenangan terakhir terjadi di Semifinal Carabao Cup melawan Southampton, dengan skor 0-1 di kandang Southampton dan menang 2 -1 di markasnya pada 1 Februari lalu.

Setelah itu, tiga laga Newcastle berakhir kurang menggembirakan. Dua kali imbang melawan tim papan bawah Liga Inggris, West Ham United dan Bounemouth dengan skor kembar 1 - 1. Sedang di laga terakhir, pasukan Eddie Howe kalah dari tamunya Liverpool dengan skor 2 - 0.



3. Sama-sama haus gelar

Pelatih Man United Erik ten Hag berhasrat besar untuk memetik piala pertamanya bersama MU lewat piala carabao cup ini.

Sebaliknya bagi Newcastle, final Piala Carabao Cup ini menjadi kesempatan memetik gelar pertamanya sekaligus mengkahir puasa gelar selama 48 tahun.

Newcastle terakhir kali mencapai di final Carabao Cup tahun 1999 dan gagal memboyong gelar.



4. Head to head MU vs Newcastle: 6-2

Man United mendominasi kemenangan head to head pertemuan kedua tim.

Dari 10 pertemuan mereka dalam rentang 2018 - 2022, MU menang 6 kali berbanding dua kemenangan Newcastle.

Dua pertemuan lainnya berakhir draw.