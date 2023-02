Jadwal Liga Inggris, Live SCTV Malam: ManCity dan Liverpool, Big Match: Tottenham vs Chelsea

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris 2022/2023 match day ke-25 yang berlangsung malam ini, Sabtu - Minggu (25 - 26 Februari 2023).

Satu pertandingan matchday ke-25 telah berlangsung Jumat (24/2/2023) malam atau Sabtu dini hari tadi, yaitu Fullham vs Wolves yang berakhir dengan skor 1 - 1.

Tuan rumah Fullham tertinggal lebih dulu melalui gol Wolves yang dicetak P Sarabia menit 23.

Fullham baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua melalui gol Solomon di menit 64. Gol lahir berkat kerjasama dengan Robinson.

Sedang dua pertandingan ditunda, terdiri Newcastle United vs Brighton dan Man United vs Brentford.

Penundaan dilakukan lantaran Newcastle dan Man United akan bertarung di partai Final Carabao Cup, Minggu (26/2/2023) malam.

Jadi, masih ada tujuh pertandingan yang akan digelar malam ini, Sabtu - Minggu (25 - 26/2/2023).

Jadwal malam ini akan dimulai pukul 22:00 WIB antara Everton vs Aston Villa, Leeds United vs Southampton, Leicester City vs Arsenal, dan West Ham United vs Nottingham Forest.

Lalu pukul 00.30 WIB (Minggu dini hari) AFC Bournemouth vs Manchester City dan pukul 02.45 WIB Crystal Palace vs Liverpool.

Di mana menonton siaran langsung Liga Inggris?

Siaran langsung Liga Inggris di SCTV (SCTV)

Vidio.com:

TV Online vidio.com menyiarkan semua pertandingan Liga Inggris. Pecinta Liga Inggris bisa menyaksikan dengan mengaktifkan paket berlangganan.

LIVE SKOR

Laporan pertandingan detik perdetik, semua pertandingan liga Inggris bisa diikuti di livescore.com atau livescore.google.com.

SCTV:

Setiap pekan SCTV menyiarkan dua pertandingan pilihan.

MALAM DINI HARI INI - MINGGU 26 FEBRUARI

00:30 - AFC Bournemouth vs Manchester City (LIVE SCTV)

02:45 - Crystal Palace vs Liverpool