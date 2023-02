PT SGN Sebut Tanam Tumpangsari Kedelai di Kebun Tebu Beri Efek Positif pada Tanaman Tebu

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN yang merupakan entitas Sub Holding Gula PTPN Group mendukung program tumpangsari kedelai dengan tebu.

Program tumpangsari ini dianggap bisa memberikan efek positif bagi lahan dan pertumbuhan tebu.

"Kedelai memiliki kemampuan kemampuan fiksasi N (Nitrogen) secara biologis sehingga meningkatkan ketersediaan nitrogen bagi tanaman tebu," kata Aris Toharisman, Direktur Utama PT SGN, di Kebun Kalitelepak Banyuwangi, Jumat (24/2/2023).

Adanya asupan nitrogen tersebut dapat mengurangi pemakaian pupuk urea untuk tebu.

Menurut Aris, penanaman kedelai dapat meningkatkan kesuburan lahan terutama karena proses penambatan nitrogen udara oleh bakteri yang ada di akar kedelai, sehingga bisa menambah kadar nitrogen di tanah dan akan berpengaruh terhadap peningkatan protas dan rendemen tebu di kebun tersebut.

"SGN mendukung program tumpangsari kedelai dan tebu PTPN Group”, ujar Aris.

Sementara itu dalam sambutannya, Kamis (22/2/2023), Direktur Utama Holding Perkebunan PTPN III (Persero) Moh Abdul Ghani menegaskan komitmen PTPN Group mendukung dan mensukseskan program swasembada pangan nasional tidak hanya gula saja melainkan juga komoditas kedelai melalui sistem tumpang sari kedelai di perkebunan tebu.

"Kebun Kalitelepak dan Kebun Mumbul Banyuwangi dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara XII dengan luas masing-masing 400 ha dan 600 ha, target produktivitas tebu sebesar 80 ton/hektar dan untuk kedelai sebesar 1 ton/hektare," ungkap Abdul Gani.

Kunjungan lapang tersebut diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur Kelembagaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Direktur PTPN II, PTPN V, dan PTPN XII serta jajaran.

Selain mengunjungi kebun tebu rombongan juga memberikan bantuan CSR di Kalibaru dan Glenmore Banyuwangi serta meninjau asset yang akan dikelola oleh AM Co (Supporting Co).

Sebagaimana diketahui PTPN Group sedang melakukan restrukturisasi bisnis dengan membentuk Sugar Co dengan didirikannya SGN, Palm Co dan Supporting Co (AM Co).