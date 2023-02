4 Amalan Bulan Syaban yang Sangat Dianjurkan Lengkap Dalil Keutamaan

Ilustrasi - memperbanyak amal shaleh di bulan syaban adalah sunnah Rasul SAW

SURYA.CO.ID - Hari ini, Jumat 24 Februari 2023 adalah hari ke-3 Bulan Syaban.

Bulan Syaban adalah bulan yang agung, umat Muslim disunnahkan untuk memperbanyak amal shaleh dan mempersiapkan diri menyambut Bulan Ramadhan.

Berikut empat amalan yang sangat dianjurkan ulama selama Bulan Sya'ban, sebagaimana sunnah Rasul SAW.

Di antara amalan-amalan tersebut, terdapat amal shaleh yang dikerjakan perseorangan dan ada pula amalan yang bisa dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah.

1. Puasa

Ustaz Abdul Somad menerangkan amalan yang paling banyak dikerjakan Rasulullah SAW selama Bulan Syaban adalah puasa.

Saking seringnya Rasulullah berpuasa pada bulan Sya’ban, Sayyidah Aisyah tak bisa lagi membedakan apakah Rasulullah berpuasa pada hari itu atau tidak.

“Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa dalam satu bulan, kecuali bulan Ramadhan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi lebih banyak puasa dari Ramadhan selain di bulan Sya'ban,” kata Ustaz Abdul Somad menerjemahkan sebuah hadis.

Adapun dalil yang dijelaskan Ustadz Abdul Somad sebagai berikut:

Sayyidah ‘Aisyah ra. meriwayatkan:

كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ ‏

Bulan yang Rasulullah SAW sukai untuk berpuasa (sunnah) adalah bulan Sya’ban, kemudian Beliau menyambungnya dengan puasa Ramadhan (HR. Abu Dawud no. 2431).

Rasulullah SAW bahkan lebih banyak berpuasa di bulan Sya’ban daripada di bulan-bulan haram. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berpuasa hampir satu bulan penuh di bulan Sya’ban (HR. Bukhari no. 1970).

2. Membaca Sholawat