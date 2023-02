Tekan Bullying, DP3AKB Jember Gelar Seminar Bahasa dan Mental Diikuti 170 Ketua OSIS

SURYA.CO.ID, JEMBER - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember menggelar seminar kesehatan mental bagi remaja, di Lantai 3 Lippo Plazza Jember, Rabu (22/2/2023)

Kegiatan ini diikuti 170 Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SMA/SMK dan SLB tingkat SMA.

Seminar Mental Health For Teenager dengan tema "You are not alone, don't be so hard on Yourself "menghadirkan ahli bahasa dari Universitas Islam Jember dan ahli Konseling dari Universitas Argopuro.

Kepala DP3AKB Jember Suprihandoko mengatakan hal tersebut sengaja dilakukan, karena persoalan mental remaja itu berawal dari kurangnya penggunaan bahasa yang tepat.

"Sampai adanya bullying dan lain sebagainya, itu berawal dari bahasa. Sehingga seminar ini dilakukan supaya anak ini benar-benar memahami bahasa,"ujarnya.

Mengingat, kata dia, Indonesia ini banyak sekali bahasa. Tentunya,antara daerah satu dengan lainnya akan berbeda makna.

"Mungkin istilah Jan**k, di Jember akan dianggap tabu. Tetapi kalau di Surabaya menggunakan kata itu hal biasa," imbuh pria yang akrab disapa Supri ini.

Supri menilai perlunya penambahan materi bahasa, agar anak-anak tidak salah paham dalam komunikasi. Supaya tidak terjadi bullying.

"Dan bullying itu juga akan mempengaruhi mental mereka. Makanya kami datangkan ahli psikoligi dan konseling, agar anak-anak bisa mengkontrol mental mereka," katanya.

Melalui langkah tersebut, Supri berharap para pelajar bisa mengukur kondisi mental mereka saat ini. Sehingga dapat mengendalikan emosinya.

"Karena kadang-kadang saya sendiri juga perlu periksa, apakah mental saya sedang sehat atau tidak, jadi ini sangat penting," pungkasnya.

