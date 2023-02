Penjualan UMKM Surabaya Capai 194 Persen, Hyperlocal Tokopedia Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Program Hyperlocal Tokopedia mampu tingkatkan penjualan UMKM hingga jaga pertumbuhan ekonomi.

Hal ini berdasarkan hasil riset Tokopedia bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk 'Inisiatif Hyperlocal: Kontribusi Tokopedia untuk Geliat UMKM Nasional'.

Dalam hasil penelitian itu, Surabaya mengalami peningkatan indeks penjualan dan indeks omzet penjualan masing-masing sebesar 194 persen dan 85 persen.

Kepala Hubungan Masyarakat Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya Liu mengatakan, program Hyperlocal menjadi inisiatif Tokopedia untuk mendekatkan penjual dan pembeli demi mendorong pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

"Menurut hasil penelitian Tokopedia bersama INDEF, terdapat kenaikan persentase pertumbuhan ekonomi yang positif dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi di beberapa kota dengan inisiatif Hyperlocal," kata Ekhel, saat di Surabaya, Rabu (22/2/2023).

Peneliti INDEF, Nur Komaria, dalam kesempatan yang sama mengatakan, konsistensi Tokopedia dalam mendukung para pelaku UMKM di seluruh Indonesia lewat inisiatif Hyperlocal berdampak positif.

"Tercatat ada tiga kota dengan kenaikan persentase pertumbuhan ekonomi tertinggi dari tahun 2020 hingga 2023. Yaitu Surabaya sebesar 4,29 persen, Yogyakarta sebesar 5,09 persen dan Semarang 5,16 persen," jelas Nur Komaria.

Selain itu, riset Tokopedia dan INDEF juga menunjukkan bahwa Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta tercatat sebagai tiga kota hyperlocal yang memiliki indeks penjualan dan omzet penjualan tertinggi.

“Surabaya mengalami peningkatan indeks penjualan dan indeks omzet penjualan masing-masing sebesar 194 persen dan 85 persen. Kemudian Bandung 27 persen dan 100 persen, sedangkan Yogyakarta sebesar 148 persen dan 64 persen," beber Nur Komaria.

Mengusung teknologi geo-tagging, inisiatif Hyperlocal telah memperluas cakupan transaksi penjual hingga membantu meningkatkan terpaparnya bisnis UMKM lokal tanpa perlu ke kota besar untuk jangkau pasar lebih luas.

Berbagai kampanye dihadirkan sebagai bentuk manifestasi dari inisiatif Hyperlocal, seperti Kumpulan Toko Pilihan (KTP), Waktu Indonesia Belanja (WIB), hingga layanan gudang pintar Dilayani Tokopedia.

“Menurut temuan internal Tokopedia, program KTP dan WIB di Surabaya meningkat pada periode 2022 dibandingkan 2021. Kenaikan transaksi KTP oleh pengguna di Surabaya naik 20 persen," terang Ekhel.

Lalu, jumlah penjual yang mengikuti kampanye KTP meningkat 31,7 persen.