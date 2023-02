Jadwal Liga Inggris, Live SCTV 25 - 26 Februari, Bournemouth vs ManCity, Klasemen - Top Skor

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris matchday ke-25 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (25 - 26 Februari 2023).

Liga Inggris pekan ke-25 akan menggelar delapan pertandingan. Dua pertandingan lain diunda, yaitu Newcastle United vs Brighton dan Man United vs Brentford.

Penundaan dilakukan lantaran Newcastle dan Man United akan bertarung di partai Final Carabao Cup, Minggu (26/2/2023) malam atau Senin (27/2/2023) dini hari WIB.

Jadwal Liga Inggris matchday ke-25 akan dibuka laga Fullham vs Wolves di hari Jumat (24/2/2023) waktu setempat atau Sabtu (25/2/2023) dini hari pukul 03.00 WIB.

Selanjutnya di hari Sabtu malam hingga dini hari Minggu akan digelar enam pertandingan.

Di mulai Sabtu pukul 22:00 WIB Everton vs Aston Villa, Leeds United vs Southampton, Leicester City vs Arsenal, dan West Ham United vs Nottingham Forest

Lalu pukul 00.30 WIB (Minggu) AFC Bournemouth vs Manchester City dan Crystal Palace vs Liverpool.



Big Match 1

Tottenham Hotspur vs Chelsea

Minggu (26/2) - Pukul 20.30 WIB

Mykhailo Mudryk - bintang rekrutan Chelsea dari Ukraina di bursa transfer Januari dengan bandrol Rp 1,6 triliun (Planet Sport)

Chelsea sedang mencari momen untuk bangkit. Meski upgrade besar-besaran telah dilakukan, namun Chelsea tetap saja mlempem. Belum pernah memetik kemenangan dalam delapan laga terakhirnya.

Bahkan dua laga terakhir, Chelsea dengan skuad mahalnya takluk oleh tim zona degradasi Southampton . Bermain di markasnya, Stamford Bridge, Chelsea keok 0 - 1 pada pekan ke-24 yang lalu.

Chelsea kemudian kalah lagi di kandang AC Milan dengan skor 1 - 0 dalam babak 16 Besar Liga Champions.

Dua kekalahan beruntun di ajang kompetisi berbeda membuat pelatih Chelsea Graham Potter dan stafnya dipanggil dalam rapat darurat klub.

Nah pertandingan Chelsea di kandang Tottenham Hotspur akan menjadi ujian pertama Graham Potter jika tidak ingin didepak dari Chelsea.

Di pihak lain, Tottenham Hotspur sedang berusaha keras untuk mengamankan posisinya di peringkat lima kelasmen yang baru ditempatinya pekan lalu setelah menundukkan West Ham 2- 0.

Posisi 5 yang ditempati Tottenham masih kritis. Poin 42 yang dimilikinya, hanya berjarak satu angka dari Newcastle.

Jadi pasukan Antonio Conte pasti akan bermain mati-matian untuk memetik poin penuh dari tamunya, Chelsea.