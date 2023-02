Final Four Proliga 2023 di Gresik - Tiket Pertandingan Dijual di Venue Mulai Pagi Tak Ada Online

Direktur Proliga Hanny S. Surkatty (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait pelaksanaan final four Proliga 2023 yang akan berlangsung di GOR Tri Dharma Gresim mulai Kamis - Minggu (23-26/2/2023).

SURYA.co.id | GRESIK - Tiket pertandingan Final Four Proliga 2023 di Gresik seluruhnya dijual secara offline alias on the spot. Tiket dijual di area GOR Tri Dharma sejak pagi hari selama event berlangsung.

Final Four Proliga 2023 menyajikan empat tim terbaik putri Jakarta Pertamina Fastron, Bandung Bank BJB, Jakarta BIN dan tuan rumah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Kemudian untuk tim putra ada Jakarta STIN BIN, Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Lavani dan Surabaya BIN Samator.

Para penonton atau volimania yang ingin menonton langsung laga-laga final four Proliga 2023 memberikan dukungan harus membeli tiket di GOR Tridharma Gresik. Tidak ada lagi tiket yang dijual secara online.

"Tiket dijual secara offline mulai besok (Kamis 23/2/2023) pagi pukul 09.00," kata Direktur Proliga Hanny S. Surkatty, Rabu (22/2/2023).

Tiket reguler dijual dengan harga Rp 100 ribu. Sedangkan untuk tiket VIP mengalami kenaikan harga menjadi Rp 250 ribu.

Ada sebanyak 3.000 tiket reguler yang dicetak dan VIP 500 tiket. Pihaknya menyiapkan layar jika banyak penonton tidak bisa masuk karena kehabisan tiket.

"Sehari dua pertandingan, dengan adanya video challenge di setiap pertandingan mungkin bisa sampai 3 jam," imbuhnya.

Pakai Video Challenge



Laga final four Proliga 2023 bakal ada sesuatu yang baru untuk membuat pertandingan berkualitas minim kesalahan. Pada babak Final Four akan ada video challenge mirip dengan VAR di sepakbola.

Direktur Proliga Hanny S. Surkatty mengatakan, penggunaan video challenge merupakan pertama di Indonesia. Ada 20 kamera yang memantau dalam Video Challenge.

"Saat ini kecepatan bola sangat cepat sangat susah dilihat oleh mata biasa ada protes atau apa kita pakai video challenge," ujar Hanny S. Surkatty.