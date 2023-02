Usik Kampus UTM Bermetabolisme untuk Masa Depan, Sujiwo Tejo Sampaikan Pesan Lewat Lagu Khas Madura

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Di mana ada Sujiwo Tejo, di situ banyak muncul ide-ide baru sekaligus kenylenehan yang memotivasi pendengarnya. Pun saat tampil di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan, Rabu (22/2/2023), budayawan nyentrik ini mencoba mendorong orang Madura agar mencari terobosan untuk masa depannya.

Ia membawa kalimat ‘Masa depan kita ada di belakang’ sebagai pembuka saat menjadi moderator dalam Serap Aspirasi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin).

Dalam forum bertajuk, ‘Menjemput Pesan Kampus’ itu, Sujiwo Tejo memaparkan kalimat pembukanya itu tidak hanya dengan penjelasan. Namun juga melalui dua lagu daerah berbahasa Madura berjudul, Ke’ Rangke’ Kakonengan dan Gai’ Bintang yang ia aransemen tanpa menghilangkan sedikitpun unsur local wisdom atau kearifan lokal Madura.

“Kearifan lokal ini yang saya bawa keliling dunia. All is about (semua tentang) bagaimana kita mengolah tradisi, masa depan kita ada di lagu-lagu itu. Aku gak niru-niru lagu Michael Jackson, tetapi lagu-lagu kearifan lokal bangsa yang aku bawa keliling dunia. Aku kalau di (lagu) aslinya, enggak” ungkap Budayawan sekaligus Sastrawan itu kepada SURYA usai acara.

Ia menjelaskan, kampus-kampus di Indonesia termasuk Kampus UTM harus bisa melakukan metabolisme kreatif kampus di bidang-bidang lain. Seperti halnya di Madura, UTM harus bisa mengolah kreatif kampus bidang pertanian dan perdagangan yang memang mayoritas menjadi aktivitas ekonomi masyarakat Madura.

“Masa depan kita tidak jauh-jauh, masa depan kita ada di belakang. Yaitu pada sejumlah local wisdom, kebijaksanaan lokal yang kita olah lagi dengan metabolisme kreatif kampus. Metabolisme baru di bidang apapun, saya kan di bidang kesenian. Masih ada pertanian dan perdagangan. Kan orang Madura punya cara dagang sendiri, bercocok tanam, itu diolah lagi maksudnya,” jelas Sujiwo Tejo.

Selain Gus Muhaimin, hadir pula Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal RI, A Halim Iskandar, Rektor UTM, Safi’, Rektor UTM dua periode 2014-2022, Muh Syarif, anggota Komisi V Fraksi PKB DPR RI sekaligus Ketua DPC PKB Bangkalan, H Syaifudin, anggota Komisi X DPR RI Saiful Huda, serta sejumlah dekan, hingga mahasiswa UTM. *****