Telkomsel dan Disney+ Hotstar Gelar Nobar Film Ant-Man & The Wasp: Ouantumania di XXI TP Surabaya

habibur rohman/surya.co.id

Pelanggan Telkomsel dan beberapa komunitas yang ada di wilayah Kota Surabaya menikmati nonton bareng (nobar) film Ant-Man and the Wasp: Quantum di XXI Tunjungan Plaza Surabaya, Selasa (21/2/2023) Malam, Menurut GM DLS and Direct Sales Telkomsel Area Jawa Bali Benny Hamdani, program nobar Telkomsel dengan Disney+ Hotstar sebagai bentuk meng 'engage' pelanggan setia yang memberikan banyak kontribusi pada Telkomsel ini diselenggarakan di dua titik, yakni di Gandaria City Jakarta dan Surabaya.