Kabupaten Nganjuk Terima Sertifikat Bebas Penyakit Kulit Frambusia Dari Kemenkes RI

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Kabupaten Nganjuk menerima sertifikat Eradikasi Frambusia (pembasmian penyakit kulit menular berkelanjutan). Sertifkat Eradikasi Frambusia tersebut diterima langsung Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi dari Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, pihaknya sebagai kepala daerah Kabupaten Nganjuk berkomitmen menghilangkan penyakit frambusia sesuai target Kemenkes RI. Di antaranya dengan menggerakkan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi serta berkomitmen untuk bebas frambusia.

Termasuk menggerakan masyarakat untuk mencegah penyakit frambusia dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Serta dukungan sektor kesehatan dalam surveilans aktif frambusia.

"Kabupaten Nganjuk ditargetkan bebas frambusia pada 2023, namun Nganjuk bisa maju setahun dari target Kemenkes pada 2022. Alhamdulillah akhirnya mendapatkan sertifikat bebas Frambusia," kata Marhaen.

Atas penghargaan tersebut, dikatakan Marhaen, pihaknya berterima kasih atas usaha keras seluruh elemen masyarakat Nganjuk untuk terus melaksanakan PHBS hingga dinilai bebas frambusia.

"Dan penghargaan bebas frambusia ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Nganjuk, jajaran Dinas Kesehatan, para kader kesehatan, Camat/Lurah dan semuanya yang telah berusaha keras mencapai status bebas frambusia. Nganjuk Bangking," ucap Marhaen.

Seperti diketahui, Frambusia merupakan penyakit yang termasuk ke dalam kelompok penyakit tropis terabaikan (Neglected Tropical Diseases). Frambusia atau dalam beberapa bahasa daerah disebut patek, puru, buba, pian, parangi, ambalo yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pertenue yang hidup di daerah tropis.

Penularan penyakit frambusia melalui lalat atau kontak langsung dari cairan luka penderita ke orang yang mempunyai kulit yang luka atau tidak utuh. Kemajuan ekonomi, peningkatan dan pemerataan pendidikan, kemajuan teknologi dalam pengobatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat berdampak pada hilangnya kondisi yang mendukung penularan Frambusia..

WHO telah menetapkan hari NTD Sedunia diperingati setiap tanggal 30 Januari oleh seluruh negara. Tahun 2023 ini, Indonesia pertama kali berpartisipasi melaksanakan kegiatan Peringatan Hari NTD Sedunia dengan tema Global “Act Now. Act Together, Invest in Neglected Tropical Diseases” dan dengan slogan “From Neglect to Care”.

Tema Nasional Peringatan Hari NTD Sedunia Tahun 2023 yaitu : Tingkatkan Kepedulian untuk Wujudkan Indonesia Bebas Neglected Tropical Diseases (NTD). *****