'YOONGI RED HAIR' Trending di Twitter, ARMY Bicarakan Rambut Terbaru Suga BTS di Teaser Photobook

SURYA.CO.ID - Penggemar menaikkan tagar "YOONGI RED HAIR" di media sosial Twitter, setelah teaser untuk album Photobook sang idol dirilis, Minggu (19/2/2023) kemarin.

Sama halnya seperti member lain, Suga BTS juga akan merilis album photobooknya sendiri dengan tajuk "Me, Myself, and SUGA. ‘Wholly or Whole me’. Special 8 Photo-Folio".

Album photobook itu akan berisi foto spesial tentang Suga BTS yang menjelajahi dunia yang dekat dengannya.

Seperti Suga BTS yang dikenal ARMY pendiam dan suka menyendiri, dalam album photobook ini, idol sekaligus rapper itu juga akan menampilkan foto dirinya yang seperti itu.

"Away from life, way, myself, one's eye. Min Yoongi,"

Dalam video teaser yang dirilis itu, menampilkan Suga seperti sedang berada di gurun pasir seorang diri, dengan rambut merahnya.

Dia bermain gitar dan menyalakan api unggun hanya untuk dirinya sendiri.

Di akhir video, terdapat pula keterangan tanggal yakni, 9 Maret 2023. Tanggal ulang tahun Suga BTS.

Meski begitu, belum diketahui secara pasti apakah album photobook itu akan dirilis pada tanggal tersebut atau tidak.

Sementara itu, pada hari perilisan teaser tersebut, penggemar dibuat terkejut dengan rambut merah yang dimiliki Suga.

Hal itu karena, Suga kembali mengecat rambutnya dengan warna merah setelah sembilan tahun, saat BTS merilis lagu Danger.

Suga BTS trending Twitter. ()

Suga BTS Bakal Rilis Lagu Sebelum Konser?

Jelang konser solo Suga BTS yang bakal digelar pada April 2023 mendatang, idol yang juga rapper itu dikabarkan akan merilis lagu terbarunya.

Hal itu seperti yang disampaikan penggemar, setelah jadwal konser solo Suga BTS diumumkan oleh Big Hit Music, Selasa (14/2/2023) lalu.