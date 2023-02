Transfer Liga Inggris - Liga Italia, Dybala Dibanderol Murah, MU dan Newcastle Berebut

SURYA.co.id I Dua klub kaya Inggris, Manchester United dan Newcastle United dikabarkan sedang bersiap merebutkan striker AS Roma Italia, Paulo Dybala di bursa transfer musim panas, yang akan dimulai Juni 2023 mendatang.

Dybala menandatangi kontrak tiga tahun di AS Roma dan baru berakhir 2025.

Namun penyerang Timnas Argentina tersebut, sudah menunjukkan tidak betah bersama AS Roma.

Peluang Dybala pindah sangat terbuka, meski kontraknya belum habis.

Dalam kontrak Dybala dengan AS Roma, tertera klausul pelepasan dengan nilai murah. Hanya 12 juta euro (sekitar Rp 194 miliar).

Klub Liga Premier Manchester United dan Newcastle United dikabarkan menjadi pengincar utama bintang Argentina itu.

Dengan bandrol pelepasan yang cuma Rp 194 miliar, tim sekaya MU dan Newcastle pastilah dengan enteng bisa membayarnya.

Dikutip SURYA dari FootballToday, pelatih AS Roma Jose Mourinho masih berusaha menahan Dybala.

Mourinho berupaya meyakinkan masa depannya bersama tim Ibu Kota Italia tersebut.

Keputusan Dybala akan bergantung pada hal. Pertama, AS Roma lolos Liga Champions musim mendatang. Kedua, Joses Mourinho diperpanjang kontraknya oleh AS Roma,

Jika dua hal itu hilang dari AS Roma, kemungkinan besar Dybala akan pergi.

Masa depan Mourinho di AS Roma sendiri belum jelas. Hingga kini, belum ada perpanjang kontrak, sehingga peluang Mourinho pergi di akhir musim sangat terbuka.

Dybala telah menjadi jimat Roma setelah kepergiannya dari Juventus.

Dia telah mencetak delapan gol dan membuat enam assist dalam 18 penampilan di Serie A musim ini.

Dia adalah pencetak gol terbanyak tim bersama Tammy Abraham. Dybala sama produktifnya di Liga Europa, mencetak dua gol dalam tiga pertandingan.

Kebangkitan Dybala musim ini menarik minat Newcastle United. Klub milik putra Mahkota Arab Saudi ini ingin membawa Paulo Dybala untuk diduetkan dengan sesama pemain Timnas Argentina, Miguel Almiron.

Sementara pelatih Man United Erik ten Hag ingin memboyong Dybala untuk menjadi pesaing Antony.

