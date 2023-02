Harga Kebutuhan Pokok Tinggi, Pasar Murah di Tuban Diserbu Emak-emak

SURYA.CO.ID, TUBAN – Tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran, membuat Pemkab Tuban bersama Pemprov Jatim menggelar pasar murah di Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Jumat (17/2/2023) pagi.

Ratusan emak-emak berbondong-bondong mendatangi lokasi pasar murah tersebut, karena khawatir tidak mendapat jatah bahan pangan dengan harga yang murah.

Mereka langsung menyerbu stan penjualan bahan pangan murah, seperti beras, gula, telur, minyak, bawang merah dan bawang putih serta cabai.

Para emak-emak juga nekat merangsek maju seperti takut tidak kebagian, sehingga terjadi desak-desakan dan saling dorong.

Seorang warga, Eni mengatakan senang mendapatkan bahan pangan murah khususnya beras, meski harus berdesakan dengan pengantre lain.

Sebab, harga beras sedang melambung tinggi mencapai Rp 11 ribu per kilogram untuk kualitas premium. Sementara dalam pasar murah ini hanya dijual Rp 43 ribu per lima kilogram.

"Dapat harga Rp 43 ribu lima kilogram, lebih murah dari harga toko, selisih sekitar 15 ribu," ujarnya kepada wartawan.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyatakan, operasi pasar murah ini kerja sama Pemkab Tuban dengan Pemprov Jatim. Digelar untuk membantu meringankan beban masyarakat dan menstabilkan harga pangan yang sedang melambung tinggi.

"Harga di sini lebih murah dari pasar atau supermarket, ini untuk meringankan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Guna mengantisipasi aksi borong, petugas membatasi setiap pembelian warga. Seperti beras, warga hanya diperbolehkan membeli dua kemasan 5 kilogram.

Sebatas diketahui, untuk produk bahan pokok yang jual dalam operasi pasar murah ini di antaranya adalah beras bulog medium dijual dengan harga Rp 43 ribu per 5 kilogram, minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp15.800 per liter, telur ayam dijual dengan harga Rp 25 ribu per kilogram.

Gula pasir dijual dengan harga Rp 13 ribu per kilogram, bawang merah dijual dengan harga Rp 26 ribu per kilogram, bawang putih 'Sinco' dijual dengan harga Rp 20 ribu per kilogram, bawang putih 'kating' dijual dengan harga Rp 24 ribu per kilogram.

Kemudian, cabai hijau besar dijual dengan harga Rp 5.500 per seperempat kilogram, cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp 7.500 per seperempat kilogram, daging ayam ras dijual dengan harga Rp 27 ribu per kilogram, tomat dijual dengan harga Rp 6 ribu per kilogram.