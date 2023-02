BSI dan UINSA Berkolaborasi untuk Bikin UMKM Berjaya Melalui Onboarding Talenta Wirausaha BSI 2023

SURYA.CO.ID, SURABAYA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) kompak berkolaborasi untuk membuat UMKM di Indonesia semakin jaya.

UINSA digandeng BSI sebagai mitra strategis untuk roadshow kegiatan onboarding Talenta Wirausaha BSI (TWB) 2023 yang akan dilaksanakan di Surabaya.

Sejalan hal itu, hari ini, Jumat (17/2/23) di UINSA, telah resmi dilaksanakan kegiatan proses pengenalan kegiatan atau Onboarding.

Kemas Erwan Husainy (RCEO BSI Region Surabaya) menegaskan, Talenta Wirausaha BSI (TWB) merupakan program inkubator bagi para wirausaha muda dan muslimpreneur untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga mampu bersaing di kancah global.

Hal ini sejalan dengan spirit BSI untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Go Halal, Go Digital dan Go Global.

TWB juga menjadi salah satu wujud komitmen BSI dalam mengembangkan dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah, salah satunya di lingkungan akademisi.

"BSI berharap melalui sinergi ini dapat menciptakan ekosistem muslimpreneur di lingkungan kampus. Selain itu, BSI juga ingin mensosialisasikan sekaligus menarik minat para mahasiswa dan enterprenur muda di wilayah Surabaya untuk berkompetisi sebagai enterprenur pada ajang skala nasional. Serta mendorong pengembangan sektor UMKM agar bertumbuh, unggul dan berdaya saing global," ungkap Kemas Erwan saat memberikan sambutan pada kegiatan Onboarding Talenta Wirausaha BSI di Surabaya, Jumat (17/2/2023), di UINSA.

Kemas Erwan juga menegaskan, bahwa sebagai market leader perbankan syariah di Tanah Air, BSI berinisiatif untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Baik memperkuat kehadiran di kampus, maupun menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Adapun pemilihan UINSA sebagai lokasi onboarding TWB 2023 di Surabaya, karena sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Surabaya, juga memiliki potensi dan daya tarik yang luar biasa besar sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa.

“Selain itu, UINSA memiliki komitmen yang sejalan dengan BSI dalam pengembangan Enterpreneur Community Based," kata Kemas Erwan.

Kemas Erwan mengaku optimis, bahwa para civitas akademika mampu sebagai agen kebaikan dalam pengembangan ekosistem muslimpreneur di wilayah kampus dan memberikan banyak warna di ajang kompetitif TWB 2023.

Melalui onboarding ini, BSI dapat memberikan kesempatan berkompetisi yang lebih besar bagi wirausahawan di wilayah Jawa Timur.

"Selain itu, juga membawa dampak yang positif bagi seluruh pihak dan dapat menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan UMKM di Indonesia," imbuhnya.

Kemas Erwan menambahkan, TWB 2023 mengajak para talenta-talenta muda ikut berkompetisi memberikan ide-ide terbaiknya dan nantinya menjadi agen-agen UMKM yang menjadi corong kebangkitan UMKM Indonesia.

"Jadi, berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini TWB memiliki 4 kategori di antaranya kategori pemula, kategori rintisan, kategori berdaya dan kategori santri. Melalui keempat kategori ini, diharapkan BSI dapat memfasilitasi para wirausaha untuk beradu ide sesuai dengan segmentasi usaha," ia menerangkan.

Tahun ini, imbuh Kemas Erwan, BSI menargetkan 7.500 orang mengikuti TWB 2023 dengan menyasar kota-kota besar di antaranya Surabaya, Jakarta, Medan, Palembang, Padang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Banten, Banjarmasin, Balikpapan dan lain-lain.

Kota-kota tersebut dipilih, mengingat potensi industri kreatif yang besar dan minat program ini pada tahun sebelumnya.

"Pada 2022, program TWB diikuti oleh 5.000 pendaftar dan sebanyak 1.000 peserta terpilih mengikuti workshop, dilanjutkan dengan 489 peserta yang mempresentasikan program bisnis. Lalu, tersaring 18 finalis seleksi tingkat nasional, tahap grand finalis diikuti oleh 9 peserta terpilih yang mendapatkan awarding dari tiga kategori Wirausaha Pemula, Wirausaha Rintisan dan Wirausaha Berdaya," pungkas Kemas Erwan.