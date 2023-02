Program Redistribusi Jokowi di Pasuruan Diduga Jadi Arena Pungli, PUSAKA Desak Kejaksaan Bertindak

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Program redistribusi di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan beberapa waktu lalu menyisakan masalah. Karena ternyata program peralihan tanah negara menjadi milik warga yang diinstruksikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) itu, diduga menjadi arena mafia tanah dan pungli.

Dugaan yang kemudian dikeluhkan sejumlah warga Desa Tambaksari itu, mengusik LSM yang terkenal usil di Pasuruan, yaitu Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka). Pusaka pun membawa permasalahan di balik program redistribusi itu ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, atau Kejari Bangil, Kamis (16/2/2023).

Direktur Pusaka, Lujeng Sudarto mengatakan, pihaknya mendapatkan kuasa dari 23 warga Desa Tambaksari yang merasa dirugikan akibat program redistribusi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia (ATR/BTN), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyerahkan 352 sertifikat kepada 247 warga Desa Tambaksari atas tanah perkebunan bekas Belanda, pada 28 Desember 2022.

Tanah itu yang sudah hampir 100 tahun lebih tidak memiliki kejelasan itu, akhirnya resmi menjadi milik masyarakat secara legal. Pelegalan itu dilakukan melalui program redistribusi yakni penyelesaian reforma agraria.

Saat itu, Hadi menyampaikan bahwa Presiden RI meminta reforma agraria diselesaikan agar rakyat memiliki kepastian hukum, karena biasanya permasalahan yang dialami rakyat ini bisa terjadi puluhan tahun.

“Kami mendapatkan kuasa dari warga yang mencium adanya permainan dalam program ini. Setelah kami pelajari, kami temukan indikasi permainan yang melibatkan mafia tanah,” kata Lujeng kepada SURYA.

Disampaikan Lujeng, dalam proses sertifikasi tanah itu terdapat dugaan pungli. Menurutnya, proses pengajuan sampai terbit sertifikat tanah di Desa Tambaksari dipromotori oleh panitia yang ditunjuk oleh kepala desa (kades).

“Yang menjadi ironi, setelah terbit sertifikat, pihak panitia membebankan biaya cukup signifikan kepada masyarakat dengan dalih untuk biaya swadaya dan juga disertai biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan),” lanjutnya.

Padahal, kata Lujeng, sesuai data yang ada untuk biaya swadaya per meter persegi ditetapkan sebesar Rp 200.000 dan pembayaran sertifikat tersebut bergantung luasan tanah.

Ini dihitung berdasarkan per bidang tanah sebagaimana lazimnya pembuatan sertifikat tanah. Di samping itu, masyarakat diwajibkan membayar BPHTB sebagaimana keterangan BPN yang tertera dalam sertifikat,” urainya.

Menurut Lujeng, penetapan biaya dengan dalih swadaya untuk sertifikat tersebut tidak lazim dan tidak

seperti umumnya berdasarkan per bidang tanah, bukan per meter tanah. “Sehingga biaya sertifikat tanah tersebut sama dengan jual beli tanah yang dihitung harganya per meter persegi (m2). Atas hal itu, ada masyarakat yang keberatan dengan biaya swadaya tersebut,” tambahnya.

Selain itu, kata Lujeng, kalau warga Desa Tambaksari yang tidak bersedia membayar atau membeli tanah ke salah satu pihak yang ditunjuk oleh kades dan panitia, maka tanah akan disertifikatkan oleh oknum tersebut.

"Sebagian masyarakat juga diwajibkan kades dan panitia untuk membeli tanah ke oknum yang ditunjuk, dan notabene bukan warga setempat tetapi warga Lawang, Kabupaten Malang,” ungkapnya.

Lujeng menyebut, ini ironis karena itu adalah hak masyarakat miskin. Seharusnya tanah diserahkan untuk yang betul-betul memanfaatkannya sejak lama, karena itu adalah hak mereka. “Jangan karena mereka tidak mampu menbayar iuran sukarela yang disebutkan kades dan panitia, lantas tanah yang menjadi hak mereka diberikan ke orang lain. Ini jika ditotal hasil pungli itu sampai miliaran,” jelasnya.

Karena itu Lujeng berharap, penyidik kejaksaan menindaklanjuti laporan ini. Ia menyebut, satgas mafia tanah harus bergerak karena program nasional itu disalahgunakan dan tidak sesuai peruntukan.

Pihak kades atau panitia setempat belum bisa dikonfirmasi terkait keluhan warga itu. Sementara Kasi Pidsus Kejari Bangil Roy Ardian Nur Cahya mengaku akan mempelajari laporan dari masyarakat. Tetapi pihaknya berjanji akan menindak tegas jika memang ada permainan dari mafia tanah dalam program redistribusi itu. *****