Difitnah Palsukan Akta Lahir, Rumah Terancam Lepas, Bakul Rujak di Kota Kediri Minta Bantuan Negara

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Endang Murtiningrum (52), warga Jalan Letjen Haryono, Kota Kediri memohon perlindungan kepada pejabat yang berwenang karena terancam menjadi korban mafia tanah yang bakal merampas tanah dan rumahnya.

"Mohon dapat membantu saya, karena saya dikalahkan dalam hukum dan hak saya akan diambil dengan dasar akta kelahiran yang dikatakan cacat hukum. Sedangkan akta lahir yang cacat hukum tersebut, tidak tahu siapa yang membuatnya. Penguasa NKRI, tolong bantu rakyat kecil, aku memohon bantuan," ungkap Ny Endang Murtiningrum kepada sejumlah awak media, Kamis (16/2/2023).

Ny Endang adalah anak dari pasangan suami istri almarhum Moersad dan Toeminah, sekaligus ahli waris tanah dan rumah yang saat ini ditempati keluarganya. Tanah dan rumah yang sudah puluhan tahun ditempati saat ini dalam permasalahan hukum dengan pihak penggugat yang memohon melakukan eksekusi.

Sejak usia 5 hari, Endang dirawat dan diasuh oleh bapak dan ibunya yang telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran No : 126 /IND/1971 tertanggal 08 April 1984. Pada akta tersebut tertuang jika ibunya adalah Toeminah dan bapaknya Moersad.

"Saya baru mengetahui jika saya diambil dan dirawat oleh bapak kandung saya Moersad dan Ibu Toeminah sejak usia 5 hari. Setelah mereka meninggal, saya dilaporkan pidana oleh saudara ibu saya," ungkapnya.

Perempuan yang juga penjual rujak itu menjelaskan, setelah kedua orangtuanya meninggal, ada saudaranya yang mempermasalahkan statusnya. Bahkan ada yang menudingnya sebagai anak haram dan tidak berhak atas harta peninggalan ibunya.

"Bahkan lebih parahnya, saya dilaporkan pidana dan harus mendekam di dalam jeruji besi selama 3 bulan. Saya dituduh telah melakukan pemalsuan dalam pembuatan Akta Kelahiran saya," ungkapnya.

Namun Endang bersyukur karena keadilan berpihak kepadanya. "Saya dinyatakan tidak bersalah dan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag)," ungkapnya.

Ketetapan itu tertuang pada Putusan Pidana No : 476 K/Pid/2017 tertanggal 12 September 2017. Pertimbangan dalam putusan, jika yang membuat Akta Kelahiran tersebut bukan Endang, karena saat akta kelahiran tahun 1984, usianya masih 13 tahun dan belum cakap hukum.

Endang sangat yakin dirinya adalah anak almarhum Moersad dan Toeminah, karena semua ijazah mulai dari SD, SMP dan SMA, secara jelas tertuang bahwa dirinya anak Moersad. Malahan dalam Kutipan Akta Perkawinan juga tertuang ia merupakan anak Moersad dan Toeminah.

Dalam Kartu Keluarga tahun 1982 dengan Kepala Keluarga Moersad, namanya juga sudah tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut dengan status anak. Endang mempertanyakan keluarganya yang baru mempermasalahkan statusnya dan tidak meluruskan saat kedua orangtuanya masih hidup.

Mereka baru menggugat saat kedua orangtuanya telah meninggal. "Kalian hanya mengejar dan menginginkan seluruh harta peninggalan kedua orangtua saya," kata Endang.

Dijelaskan tanah sertifikat hak milik No : 2139 di Kelurahan Singonegaran, Kota Kediri atas nama Endang Murtiningrum seluas 772 meter per segi bukan merupakan harta waris dari almarhum Mbah Sastrorejo, melainkan tanah bagian dari almarhumah Toeminah.

Tanah itu berdasar dari Penetapan Pengadilan Negeri Kota Kediri No. : 203/1963/Pdt/PN.Kdr, tertanggal 25 Juni 1963, yang digabung dari tanah hasil pembelian almarhum Moersad. Kemudian digabung menjadi satu dalam Sertifikat Hak Milik No : 31/Kelurahan Singonegaran seluas 772 meter per segi atas nama Toeminah binti Sastroredjo, isteri Moersad.