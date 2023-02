Di Kota Blitar, Harga Cabai Rawit Naik Jadi Rp 60.000 Per Kilogram

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga cabai rawit di Pasar Legi Kota Blitar kembali naik dalam sepekan ini.

Sekarang, harga cabai rawit tembus Rp 60.000 per kilogram.

Sebelumnya, harga cabai rawit masih Rp 30.000 per kilogram sampai Rp 40.000 per kilogram.

"Harga cabai rawit kembali naik, sudah seminggu ini harganya Rp 60.000 per kilogram. Sebelumnya, harganya Rp 30.000-Rp 40.000 per kilogram," kata Sujiati, pedagang di Pasar Legi Kota Blitar, Kamis (16/2/2023).

Harga cabai merah besar dan harga keriting juga naik.

Harga cabai merah besar dan cabai keriting yang sebelumnya Rp 20.000-Rp 25.000 per kilogram, sekarang mencapai Rp 35.000 per kilogram.

"Pasokan cabai dari petani berkurang, mungkin banyak yang gagal panen karena cuaca. Biasanya, saya per hari bisa mendapat pasokan dua kuintal, sekarang hanya 1,5 kuintal," ujarnya.

Sujiati memperkirakan harga cabai masih bisa naik lagi. Apalagi, menjelang Ramadan, biasanya harga kebutuhan pokok ikut naik.

"Perkiraan masih bisa naik lagi, sebentar lagi Ramadan, biasanya harga kebutuhan naik," katanya.

Sementara itu, harga bawang merah yang sebelumnya sempat tembus Rp 40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp 26.000 per kilogram sampai Rp 28.000 per kilogram.

Irwan Rohadi, pedagang di Pasar Legi Kota Blitar mengatakan harga bawang merah turun sudah sekitar lima hari ini.

"Ada bawang merah dari Madura, di sana panen raya. Harga bawang merah langsung turun drastis," katanya.

Dikatakannya, di saat harga bawang merah turun, harga bawang putih justru naik.

Sekarang harga bawang puting sekitar Rp 22.000-Rp 24.000 per kilogram.

Sebelumnya, harga bawang putih hanya Rp 18.000 per kilogram.

"Sekarang ganti harga bawang putih yang naik. Harga bawang putih sekitar Rp 22.000-Rp 24.000 per kilogram," ujarnya.

