Auto2000 Buka Layanan Trade In untuk Model Lama Agya ke All New Astra Toyota Agya

Tampilan All New Astra Toyota Agya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - All New Astra Toyota Agya resmi diluncurkan di Indonesia pada Februari 2023.

Sejalan dengan hal itu, sebagai dealer Toyota terbesar di Indonesia, Auto2000 juga akan menghadirkan All-New Astra Toyota Agya.

Bahkan, Auto2000 juga menghadirkan layanan trade in untuk model lama Agya ke All New Astra Toyota Agya.

"Auto2000 memiliki program trade-in (tukar tambah) untuk bisa dimanfaatkan AutoFamily. Tentunya, layanan ini akan membuat urusan Toyota menjadi lebih mudah di Auto2000, khususnya bagi yang ingin memiliki All New Astra Toyota Agya terbaru," ujar Aftersales Business Division Head Auto2000, Nur Imansyah Tara, Rabu (15/2/2023).

Dalam melakukan trade in ini sendiri caranya pun tak sulit.

Kata Tara, AutoFamily bisa datang langsung ke dealer Auto2000, atau melalui Auto2000.co.id (Digiroom), di mana sudah tersedia menu khusus untuk melayani pembelian trade in.

"Jadi buat yang penasaran, bisa langsung segera kunjungi cabang Auto2000 terdekat untuk informasi yang lebih detail dan dapatkan promo khususnya,” pungkasnya.

