Spesial Valentine di Aston Madiun Hotel & Conference Center, Mulai Salmon, Sirloin Sampai Rendang

SURYA.CO.ID, MADIUN - Peringatan Hari Valentine setiap tanggal 14 Februari tetap dirasakan spesial bagi sebagian orang. Momen ini ditangkap Aston Madiun Hotel & Conference Center dengan menghadirkan paket makan malam spesial Valentine bertema 'Celebration of True Lov'e di Pool Side Lantai 6, Selasa (14/2/2023) untuk manjakan pasangan dan orang terkasih.

Executive Chef Aston Madiun Hotel & Conference Center, Chef Badri mengatakan, dengan mengangkat tema Celebration of True Love, diharapkan dapat menjadi pilihan pasangan untuk perayaan hari spesial Valentine Day.

"Tidak hanya menu spesial dengan konsep set menu, kami juga hadirkan dekorasi dekorasi romantis dan hiburan musik romantis yang akan turut menghangatkan suasana di area pool side hotel. Semoga para tamu dapat menikmati dan berkesan di malam valentine kali ini," ujar Chef Badri,

Menurut ia, ada beberapa menu unggulan yang unik dan dapat menjadi pilihan, di antaranya yaitu Salmon En Croute with Lemongrass Salsa and Vegetable Pure, Sirloin Steak with Potato Chips Rendang Sauce, Baked Alaska.

Kemudian yang tak kalah unik, lanjut Chef Badri, yaitu Strawberry Chicken Soup with Coconut Cream yang memiliki cita rasa khas yang jarang ditemukan di Kota Madiun.

"Berbagai pilihan set menu spesial tersebut dapat dipesan dengan harga Rp 175,000 Nett per pax atau IDR 350,000 Nett per pasang, sudah termasuk appetizer, soup, main course, dessert, serta welcome drink strawberry mocktail, coklat praline, dan dekorasi romantis," terangnya.

Selain makan malam spesial, turut dihadirkan promo kamar Endless Love Endless Deal. Dengan memesan melalui website di archipelagointernational.com dan mencantumkan kode promo LOVE25, para tamu dapat menikmati diskon spesial 25 peren untuk menginap di Aston Madiun Hotel & Conference Center dan favehotel Madiun.

"Yang lebih menarik, Anda juga dapat memesan dekorasi romantic spesial di kamar hanya dengan harga mulai dari Rp 350,000. Semoga berbagai kegiatan syang digelar dapat menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang kita terhadap orang tercinta maupun sesama manusia," tutupnya. *****