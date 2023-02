Jadwal MPL ID Season 11: Daftar 4 Transfer Mengejutkan Musim Ini, Termasuk RRQ ACIL ke Onic

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Lengkap MPL ID Season 11, daftar 4 transfer mengejutkan musim ini.

Seperti diketahui, skena professional Mobile Legends Indonesia Season ke 11 akan dimulai pada 17 Februari 2023 mendatang.

Berbagai kejutan tentu sudah mulai menyapa para penggemar esports Mobile Legends.

MPL ID SEASON 11 (id-mpl.com)

Mulai dari kepindahan RRQ Acil dari RRQ Hoshi ke Onic esports.

Hingga Renbo yang memilih hijrah dari Bigetron Alpha ke RRQ.

Berikut daftar selengkapnya.

1. ACIL (ADI) dari RRQ Hoshi ke Onic

2. Aldo dari Onic ke Bigetron Alpha

3. Bigetron Alpha 3 Pemain MDL (GAMORA, JUSTGARRR, VYRNOCURE)

4. Renbo dari Bigetron Alpha ke RRQ

Jadwal MPL ID Season 11

Minggu 1

Jumat 17 Februari 2023

14.00 WIB - Aura vs RBL

17.00 WIB - RRQ vs Bigetron Alpha

20.00 WIB - Geek Slate vs Onic