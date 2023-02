Jadikan Surabaya Bebas Banjir, Pemkot Anggarkan Rp 704 Miliar Untuk Tambah Infrastruktur Selama 2023

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Bukan kemiskinan dan stunting, banjir tetap menjadi musuh utama di Kota Surabaya, bahkan Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran sekitar Rp 704,7 miliar untuk pembangunan infrastruktur anti banjir itu pada 2023.

Setelah menyelesaikan sejumlah saluran penghubung (crossing) selama 2022, tahun ini pemkot membangun rumah pompa. Dengan anggaran sebesar itu, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) akan merealisasikan pembangunan rumah pompa baru sebagai bagian dari sub kegiatan proyek penanggulangan genangan di tahun 2023.

Khusus untuk pembangunan rumah pompa, pemkot menyiapkan anggaran Rp 357,6 miliar. "Saat ini, telah memasuki tahap lelang," kata Kepala Bidang Pematusan DSDABM Surabaya, Eko Juli Prasetyo yang dikonfirmasi SURYA di Surabaya, Selasa (14/2/2023).

Pembangunan tersebut akan fokus pada beberapa kawasan. Di antaranya berada di Undaan, Siola, Kebraon, Bozem Aquatic, Tambaksumur dan Pagesangan. "Pembangunan rumah pompa baru tersebut dengan kapasitas bervariasi. Di sana ada satu rumah pompa banjir kapasitas 3 meter kubik, plus satu pompa berkapasitas 0,5 meter kubik," jelas Eko.

Ini akan berseiring dengan pembangunan saluran baru. "Misalnya, di wilayah kerja rayon Genteng. Kami mulai dari kawasan Surabaya Utara sampai Timur seperti Perak, Tambak Wedi, Lebak, Mulyorejo sampai Kalisari," jelas Eko.

Tidak hanya itu, tahun ini Pemkot Surabaya juga menambah kapasitas rumah pompa. Di antaranya, rumah pompa di Rumah Pompa Kedurus, Pahlawan dan Wonorejo I. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, pihaknya menargetkan debit air di sejumlah titik bisa lebih cepat terserap sehingga bisa mengantisipasinya genangan atau banjir.

"Misalnya di rumah pompa Kedurus kapasitas 1,5 kubik, di-upgrade menjadi 5 kubik. Kemudian di rumah pompa Pahlawan, dari yang kapasitas 0,25, kita tambah satu unit pompa dengan kapasitas 3 meter kubik," paparnya.

Selain pembangunan rumah pompa, anggaran Rp704,7 miliar itu juga dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan lain. Di antaranya, sub kegiatan pembangunan drainase lingkungan (Rp 173,1 miliar), sub kegiatan rehab dan saluran drainase perkotaan (Rp 102,9 miliar), dan sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase dengan anggaran (Rp 70,9 miliar).

"Kalau operasi dan pemeliharaan drainase, terkait dengan satgas. Lalu rehab saluran drainase perkotaan, terkait normalisasi saluran-saluran eksisting perkotaan," tambahnya.

Total, ada 51 paket pekerjaan titik-titik saluran pada tahun 2023 ini. "Tahun ini kami juga siapkan kegiatan pembangunan sistem drainase lingkungan dan juga pembangunan-pembangunan drainase yang sifatnya tersier," lanjutnya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi optimistis, berbagai program tersebut bisa membuat Surabaya bebas banjir. Menurutnya, sejumlah terobosan yang dilakukan tahun lalu telah terlihat hasilnya tahun ini. Misalnya, penambahan kapasitas rumah pompa di Kalidami. Terlihat kawasan Jalan Dharmawangsa, Kertajaya dan sekitar tidak lagi tergenang air ketika hujan.

Cak Eri juga mengapresiasi peran masyarakat yang ikut mendukung terobosan tersebut. “Kalau saya bekerja sendirian, nggak bisa. Kalau saya kerja bareng Wakil Wali Kota (Armuji), Kepala Dinas, Camat dan Lurah, maka tidak ada lagi banjir,” tegasnya.

Selain memperbaiki infrastruktur, petugas di lapangan juga dioptimalkan. Apabila ada banjir atau genangan, camat dan lurah ikut memetakan solusi. Tahun lalu misalnya, pihaknya melakukan istem potong kompas dengan membuat sudetan agar air di suatu wilayah bisa cepat surut. Total ada 55 titik sudetan di Kota Surabaya dibuat.

Ia pun kembali berterimakasih atas berbagai masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat. "Saya bolak-balik dikritik wong (sering dikritik orang), tetapi selalu saya ajak diskusi ketika ada masalah, cari solusinya," ungkap Cak Eri.

Ia menambahkan, pemkot bersama DPRD pun selalu berdiskusi selama itu untuk kesejahteraan masyarakat. *****