Barcelona vs Man united, Jadwal Siaran Liga Europa di SCTV, Jumat - Pukul 00.45 WIB

Jadwal Liga Eropa, Barcelona vs Man United, Jumat (17/2/23) LIVE SCTV. Striker Barcelona Robert Lewandowski akan beradu tajam dengan striker MU Marcus Rashford.

SURYA.co,idI Berikut jadwal play babak 16 Besar Liga Eropa leg-1. Ada duel sengit Barcelona vs Manchester United, Kamis waktu setempat atau Jumat (17/2/2022) pukul 00.45 WIB.

Duel Barcelona vs Man United bisa disaksikan dalam siaran Langsung SCTV Barcelona vs Man united di Liga Europa mulai pukul 00.45 WIB.

Manchester United akan bertandang ke markas Barcelona.

Kedua tim sama - sama sedang onf fire. Barcelona tengah memimpin klasemen La Liga dengan keunggulan delapan angka dari Real Madrid yang menempati posisi kedua.

Sebaliknya Manchester United, yang sempat buruk di awal musim, telah mengalami kebangkitan luar biasa.

Di bawah kendali pelarih Erik ten Hag, Man United terus membaik dan kini nangkring di urutan ketiga klasemen Liga Inggris 2022/2023.

Di Liga Europa babak knock out ini, Manchester United telah mendaftarkan 25 pemain. Tiga pemain merupakan pendatang baru hasil transfer Januari 2023.

Ketiga pemain tersebut adalah Jack Butland (Crystal Palace), Marcel Sabitzer (Bayern Munich) dan Walter Weghorst (Burnley).

Butland, Sabitzer dan Weghorst menggantikan tiga punggawa MU yang hilang. Terdiri Cristiani Ronaldo yang bergabung dengan Al Nasir, Martin Dubravka kembali ke Newcastle, dan Axel Tuanze yang dipinjamkan ke Stoke City.

Striker MU Marcus Rashford (Premierleague.com)



Berikut skuad Manchester United yang diasuh oleh Erik ten Hag untuk kompetisi di Liga Europa:

Kiper: David De Gea, Jack Butland, Tom Heaton.

Bek: Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka.

Gelandang: Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, Scott McTominay, Marcel Sabitzer, Donny van de Beek.

Penyerang: Antony, Alejandro Garnacho, Anthony Martial, Facundo Pellistri, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Wout Weghorst

Cara nonton Link Live Streaming Liga Europa League di SCTV

Para penggemar sepak bola dapat berlangganan paket Rp20.000 per pekan atau Rp45.000 per bulan.

Sementara itu, jika hendak menonton siaran live Liga Europa di Vidio, anda perlu berlangganan paket Premier Platinum, yang terdiri dari: Platinum 30 hari (Rp29.000), Platinum 1 tahun (Rp199.000), dan Platinum + F1 30 hari (Rp.49.000).

Pengguna juga dapat berlangganan paket Vidio Diamond dengan beberapa pilihan, yakni: Paket 30 Hari seharga Rp59.000 (mobile only), Paket 30 Hari Rp79.000, Paket 1 Tahun Rp429.000 (mobile only), dan Paket 1 Tahun Rp569.000



Jadwal Play-off Leg 1

Liga Europa Jumat, (17/2/2023)



RB Salzburg vs AS Roma (00:45 WIB)

Barcelona vs Manchester United (00:45 WIB)

Ajax Amsterdam vs Union Berlin (00:45 WIB)

Shakhtar Donetsk vs Rennes (00:45 WIB)

Sevilla vs PSV Eindhoven (03:00 WIB)

Sporting Lisbon vs Midtjylland (03:00 WIB)

Juventus vs Nantes (03:00 WIB)

Bayer Leverkusen vs AS Monao (03:00 WIB)

