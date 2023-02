KLASEMEN Persebaya di Liga 1 2022: Mimpi Bajul Ijo ke Big 4 Pupus? Madura United Perluas Gap Poin

SURYA.CO.ID - Inilah klasemen Persebaya Surabaya di Liga 1 2022, jelang melawan PSS Sleman, Senin (13/1/2023) besok.

Sejatinya klasemen Persebaya Surabaya di Liga 1 2022 tidak berubah sejak mereka berhasil mengalahkan Borneo FC.

Asuhan Aji Santoso tetap berada di posisi tujuh klasemen Liga 1 2022 dengan perolehan 34 poin.

Namun, ada yang berubah dari kondisi klasemen saat ini. Jika sebelumnya Aji Santoso optimis dapat menembus Big 4 yang dihuni oleh Madura United, kini agaknya peluang tersebut menjadi lebih sulit.

Pada klasemen sebelumnya, Madura United yang berada di Big 4, baru mengumpulkan 37 poin. Namun, setelah pasukan Sapi Kerrab berhasil menaklukan Persikabo 1973 dan mencuri poin penuh, perolehan pun berubah.

Kini Madura United telah mengumpulkan 40 poin dari kemenangannya atas Persikabo 1073.

Keinginan Aji Santoso untuk menembus posisi Big 4 sempat ia sampaikan dalam training session bersama punggawa Persebaya Surabaya.

Dalam training itu, Aji Santoso menyampaikan bahwa peluang Persebaya bisa naik ke big 4 adalah dengan memenangkan dua pertandingan, termasuk saat melawan PSS Sleman.

Saat ini, Persebaya Surabaya telah mengumpulkan 34 poin. Artinya, untuk dapat naik ke Big 4, asuhan Aji Santoso harus mengumpulkan tiga poin lagi dan menggeser posisi Madura United.

"We have chance to big 4, if we win against PSS Sleman, we go number 4. Please take the advantage. Mari kita ambil kesempatan," terang Aji Santoso.

Sementara, jika Persebaya ingin sampi pada peringkat teratas klasemen, setelah menang melawan PSS Sleman, mereka harus bisa mengumpulkan setidaknya delapan poin lagi, untuk menghasilkan 45 poin dan menggeser posisi Persib Bandung.

"Kita hanya terpaut 8 poin dari posisi pertama. Delapan itu hanya dua pertandingan. Kita masih punya banyak kesempatan. Masih ada 13 pertandingan lagi untuk bisa mengejar misi. Latihan keras, latihan serius, melawan Sleman," jelas Aji Santoso.

Akankah mimpi Aji Santoso dan skuad Bajul Ijo dapat terwujud? Patut dinantikan.