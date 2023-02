Jadwal MPL ID Season 11 Lengkap Hingga Pekan Terakhir, EVOS Legends, RRQ Hingga Onic

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal lengkap MPL ID Season 11, Onic esport bakal berjuang pertahankan gelar, RRQ dan EVOS Legends jadi penantang.

MPL ID Season 11 akan dimulai pada tanggal 17 Februari 2023 mendatang.

Berbeda dari musim sebelumnya, regular season MPL ID Season 11 akan digelar dalam 6 pekan saja.

Onic esports dengan roster pemenang musim lalu bakal berusaha untuk bisa mempertahankan gelar juaranya.

Susunan Pemain Onic Esports di MPL ID Season 11 (Onic Esports)

Sementara RRQ yang ditinggal rehat oleh EXP Lane andalan yaitu R7 harus membuktikan diri.

EVOS Legends kali ini bakal berusaha untuk bangkit dari keterpurukan musim lalu.

Mengandalkan roster juara IESF, EVOS bakal mencari gelar juara usai terakhir kali memenanginya di 3 musim lalu.

Aura Fire, Alter Ego, Rebellion, Geek Slate hingga Bigetron Alpha bakal tak mau kalah bersaing.

5 tim ini masih belum bisa mematahkan dominasi tiga tim yang sudah pernah juara.

Baca juga: JADWAL MPL ID SEASON 11: Mulai 17 Februari, Lengkap Daftar Tim dan Roster

Lalu seperti apa jadwal lengkapnya? berikut Jadwal MPL ID Season 11

Jadwal MPL ID Season 11

Minggu 1

Jumat 17 Februari 2023

14.00 WIB - Aura vs RBL

17.00 WIB - RRQ vs Bigetron Alpha

20.00 WIB - Geek Slate vs Onic