Arti Lirik Jumberareka, Yel Yel Banser Nahdlatul Ulama di Acara Puncak Resepsi 1 Abad NU

SURYA.CO.ID - Berikut ini arti lirik Jumberareka Banser atau Yel Yel Banser Nahdlatul Ulama (NU).

Yel Yel Banser NU berjudul Jumberareka menjadi sorotan, setelah memeriahkan acara puncak resepsi 1 Abad NU di Stadion GOR Sidoarjo 7 Februari 2023.

Yel Yel Jumberareka mengiringi penampilan koreo 12.000 Banser NU, binaan Denny Malik.

Dikutip dari lama Nahldatul Ulama, berikut lirik selengkapnya.

Jumberareka, Jumberareka

Arena majeng jeng.

Jumberareka, Jumberareka

Arena majeng jeng.

Majeng jeng he mereketehe

He mereketehe.

Majeng jeng he mereketehe

He mereketehe.

Inilah corp Banser yang jaya

Banser yang perkasa.

Inilah corp Banser yang jaya

Banser yang perkasa.

Corp Banser yang paling jaya

NU lah asalnya.

Corp Banser yang paling jaya

NU lah asalnya.

Itulh arti lirik Jumberareka Banser NU, simak berita lainnya tentang 1 Abad NU.