LIVE Streaming Proliga 2023 Hari ini, Laga Perdana Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax

SURYA.CO.ID - Berikut ini link live streaming Proliga 2023 yang dijadwalkan, Sabtu (11/2/2023), di GOR Ken Arok, Malang.

Menurut jadwal Proliga hari ini, ada tiga pertandingan seri kedua putaran kedua yang akan berlangsung, termasuk satu di sektor putri.

Laga perdana berlangsung pukul 14.00 WIB, yang mempertemukan tim putra antara Kudus Sukun Badak dan Jakarta Pertamina Pertamax.

Perlu diketahui, Kudus Sukun sudah teringkir dari persaingan. Berbeda dengan Surabaya BIN Samator yang saat ini ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 16.

BIN Samator unggul 10 angka dari Jakarta Pertamina Pertamax di posisi kelima.

Sayangnya, BIN Samator belum lolos karena Pertamax masih memiliki 5 pertandingan tersisa, yang menjanjikan maksimal 15 poin.

Pertandingan kedua hari ini mempertemukan tim putri Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN.

Berikut jadwal Proliga Sabtu 11 Februari 2023.

14:00 WIB : Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

16:00 WIB : Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN (Putri)

18:30 WIB : Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Adapun berikut tautan untuk menonton pertandingan Proliga 2023

LINK LIVE STREAMING KLIK DI SINI

