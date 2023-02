Lirik Sholawat Nariyah Beserta Artinya dalam Bahasa Indonesia

SURYA.CO.ID - Umat Islam di Indonesia tentu tidak asing dengan Sholawat Nariyah.

Lirik Sholawat Nariyah allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman, seringkali dikumandangkan di masjid atau mushalla.

Sholawat Nariyah juga dikenal dengan sebutan Sholawat Tafrijiyah Qurthubiyah.

Dikutip dari laman Nahdlatul Ulama, bacaannya lengkap Arab, latin dan artinya sebagai berikut:

bacaan sholawat nariyah dan artinya (Surya.co.id)

Allâhumma shalli shalâtan kâmilatan wa sallim salâman tâmman `alâ sayyidinâ Muhammadinilladzi tanhallu bihil`uqadu wa tanfariju bihilkurabu wa tuqdlâ bihil-hawâiju wa tunâlu bihirraghâ’ibu wa husnul khawâtimi wa yustasqal ghamâmu biwajhihil karîmi wa `alâ âlihi wa shahbihi fî kulli lamhatin wa nafasin bi`adadi kulli ma`lûmilak

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua kyang diketahui oleh Engkau".

Keutamaan Sholawat

Dikutip dari sumsel.kemenag.go.id, di antara bukti keagungan Rasulullah ialah sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi SAW.

Hal ini diabadikan dalam Surat Al Ahzab ayat 56.

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bershalawat untuk nabi; hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. Al-ahzab: 56).

Ada banyak keutamaan membaca Sholawat Nabi SAW, yang dijelaskan dalam hadist:

Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersholawat kepadaku (Nabi Muhammad saw) satu kali, maka Allah saw bersholawat sepuluh kali kepadanya:" (HR. Muslim)