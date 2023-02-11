Lirik Sholawat
Lirik Allah Hay - Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Lengkap Arab dan Terjemahan Indonesia
Berikut ini lirik Allah Hay yang dibawakan Sayyid Zupfikar Basyaiban Al Idrisi di resepsi puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) 7 Februari 2023.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Allah Hay yang dibawakan Sayyid Zupfikar Basyaiban Al Idrisi di resepsi puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) 7 Februari 2023.
Bukan Lirik Sholawat, Allah Hay adalah syair mengingat Allah SWT.
Simak lirik syari Allah Hay selengkapnya dalam tulisan Arab dan terjemahan Bahasa Indonesia.
الله حي (٤×)
يَا حُسْنَهُ وَالْلَيْلُ يَسْمَعُهُ
بِطِيْبِ صَوْتٍ وَذِ كْرُهُ زَاجِيْ
الله حي (٤×)
يَا حُسْنَهُ وَالْلَيْلُ يَسْمَعُهُ
بِطِيْبِ صَوْتٍ وَدَمْعُهُ بَاكِي
الله حي (٤×)
وَخَدُّهُ فِيْ التُرَابِ مُعْتَقِفٌ
وَخَدُّهُ فِيْ التُرَابِ مُعْتَقِفٌ
يَرْجُو الْوِ فَاءِ مِنْكَ يَا بَارِي
الله حي (٤×)
يَا سَيِّدي وَيَا سَنَدِي
الله حي (٤×)
يَشْغِلُنِي عَنْكَ ثِقَلُ أَوْزَارِي
الله حي (٤×)
الله حي
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Terjemahan Bahasa Indonesia
اَلله اَللهْ حَيّ
"Allah, Allah Maha Hidup"
يَا حُسْنَهُ وَالَليْلُ يَسْمَعُهُ - بِطِيْبِ صَوْتٍ وَدَمْعُهُ جَارِي
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