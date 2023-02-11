Lirik Sholawat

Lirik Allah Hay - Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Lengkap Arab dan Terjemahan Indonesia

Berikut ini lirik Allah Hay yang dibawakan Sayyid Zupfikar Basyaiban Al Idrisi di resepsi puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) 7 Februari 2023.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Allah Hay - Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Lengkap Arab dan Terjemahan Indonesia
YouTube - TVNU
Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi membawakan syair Allah Hey saat resepsi puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) 

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Allah Hay yang dibawakan Sayyid Zupfikar Basyaiban Al Idrisi di resepsi puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) 7 Februari 2023.

Bukan Lirik Sholawat, Allah Hay adalah syair mengingat Allah SWT.

Simak lirik syari Allah Hay selengkapnya dalam tulisan Arab dan terjemahan Bahasa Indonesia.

الله حي (٤×)
يَا حُسْنَهُ وَالْلَيْلُ يَسْمَعُهُ
بِطِيْبِ صَوْتٍ وَذِ كْرُهُ زَاجِيْ

الله حي (٤×)
يَا حُسْنَهُ وَالْلَيْلُ يَسْمَعُهُ
بِطِيْبِ صَوْتٍ وَدَمْعُهُ بَاكِي

الله حي (٤×)
وَخَدُّهُ فِيْ التُرَابِ مُعْتَقِفٌ
وَخَدُّهُ فِيْ التُرَابِ مُعْتَقِفٌ
يَرْجُو الْوِ فَاءِ مِنْكَ يَا بَارِي

الله حي (٤×)
يَا سَيِّدي وَيَا سَنَدِي

الله حي (٤×)
يَشْغِلُنِي عَنْكَ ثِقَلُ أَوْزَارِي

الله حي (٤×)
الله حي

 

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Terjemahan Bahasa Indonesia

اَلله اَللهْ حَيّ

"Allah, Allah Maha Hidup"


يَا حُسْنَهُ وَالَليْلُ يَسْمَعُهُ - بِطِيْبِ صَوْتٍ وَدَمْعُهُ جَارِي

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Lirik Sholawat
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1 Abad NU
lirik allah hay

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